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РИА Новости

В России прокомментировали изменение подписи к фото из Крыма в Guardian

22:45 23.08.2019 (обновлено: 22:46 23.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на гору Ай-Петри
Вид на гору Ай-Петри
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Сенатор Сергей Цеков заявил, что решение The Guardian изменить подпись под фото из Крыма могло быть принято под давлением.
Ранее британское издание опубликовало фотоленту, один из снимков в которой был с фестиваля "Таврида", проходящего в Крыму. В подписи к фотографии говорилось: "Крым, Россия. Посетители идут на пятый фестиваль "Таврида — АРТ" недалеко от города Судак". Подпись впоследствии удалили, а затем добавили пометку, что полуостров был "аннексирован" Россией в 2014 году.
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"Конечно, это давление на свободу слова в Великобритании. Думаю, могли вмешаться представители власти. Надо понимать, что в таких вопросах полноценной свободы слова на Западе нет", - цитирует политика РБК.
Депутат Крыма Владислав Ганжара также заявил, что позиция рядовых сотрудников издания может противоречить антироссийской риторике западных СМИ.
"Эта, как пытаются сейчас подать, техническая ошибка не является таковой, а, на мой взгляд, показывает, что только давление способно исправить мнение людей, их понимание действительности вокруг Крыма", - отметил он.
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МедиавойныСергей ЦековКрымРоссияОбществоПолитика
Популярные комментарии
Мы сами их вынуждаем исправлять, акцентируя на этом внимание. Как дикари на бусы, когда следует промолчать.
24 августа, 00:05
Ярослав Погодин
22230126
Вроде свобода слова соблюдена . Была ошибка, её исправили . В Британии вообще думают , что Украина это часть России.
23 августа, 23:25
Alex Markov
5920115
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