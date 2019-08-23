Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем. По словам премьер-министра, это возможно, однако "не сию секунду" и с сохранением прежней зарплаты.

Глава правительства заявил об этом на встрече с руководителем Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным.

"Очевидно, что нам тоже нужно думать об изменениях в трудовом законодательстве <…>, имея в виду различные формы регулирования труда, включая так называемый удаленный труд и гибкий график работы", — отметил Медведев.

По его оценке, к подобному шагу следует подойти постепенно, учитывая потребности сотрудников и корпораций.

"Это должно сопровождаться ростом производительности труда с одной стороны, если речь идет о полноценной рабочей неделе, и, конечно, сохранением той заработной платы, которая имеется", — сказал глава правительства.

Кроме того, премьер напомнил, что большинство россиян раньше работали по шесть дней в неделю.

"Общество развивается, технологии не стоят на месте, именно поэтому эти вопросы появляются в повестке дня", — подытожил он.

По мнению Медведева, в России снова назрела дискуссия по этому вопросу.

Ранее премьер дал министерствам соответствующее поручение и попросил Шохина также подключиться к проработке предложенной им инициативы.

Впервые тезис о четырехдневной рабочей неделе Медведев озвучил в начале июня. Тогда эту идею поддержала Федерация независимых профсоюзов, которая направила соответствующие предложения в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Министерство труда и социальной защиты должно сообщить правительству свою позицию по вопросу о пересмотре длительности трудовой недели до конца сентября.

"Все посмотреть и просчитать"

Сенатор Валерий Рязанский, комментируя заявление премьер-министра, отметил, что рассматривать этот вопрос стоит после анализа реальных результатов исполнения национальных проектов. Их реализация запланирована до 2024 года.

"Нужно посмотреть, как будут реализованы проекты в социальной сфере, по цифровизации, эффективности вложения средств в дорожную инфраструктуру, другие проекты", — заявил он РИА Новости.

Парламентарий также добавил, что обсуждать возможность сокращения рабочей недели следует как перспективу, однако необходимо "все посмотреть, просчитать". Например, сенатор предложил выяснить, как подобные изменения повлияют на работников бюджетной сферы – в частности, учителей и врачей.

В свою очередь, депутат Владимир Гутенев заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю не поможет российской экономике и реализации национальных проектов.

"Моя личная точка зрения, что для промышленности, для высокотехнологичных отраслей экономики было бы целесообразно сохранить существующую ситуацию", сказал политик РИА Новости.