В Гонконге более 130 тысяч человек собрались в "живую цепь"

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Более 130 тысяч человек в Гонконге образовали "живую цепь", протестуя против законопроекта об экстрадиции, сообщает телерадиокорпорация Более 130 тысяч человек в Гонконге образовали "живую цепь", протестуя против законопроекта об экстрадиции, сообщает телерадиокорпорация RTHK со ссылкой на организаторов.

Акция "Путь Гонконга" началась в 19.00 по местному времени (14.00 мск). Во многих районах города люди взялись за руки, образовав "живые цепи" и зажгли фонарики на телефонах. Изначально намеченный маршрут демонстрации пролегает вдоль гонконгского метрополитена. Еще одна группа собрались в "живую цепь" на горе Лайон Рок, из западного района Коулун-Тхон она выглядит как иллюминация, проходящая по линии хребта.

По словам организаторов, длина "живой цепи" составила приблизительно 45 километров, а если учитывать демонстрантов, которые собрались на горе, то около 60 километров. Участие в акции приняли 135 тысяч человек.

Организаторы заявили, что вдохновились акцией "Балтийский путь", которая прошла в прибалтийских республиках СССР 30 лет назад. Тогда Жители Литвы, Латвии и Эстонии выстроили живую цепь длиной около 670 километров, соединив Таллин, Ригу и Вильнюс. "Балтийский путь" должен был продемонстрировать миру желание народов трех стран отделиться от СССР.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Поводом для рассмотрения этой поправки стало совершенное жителем Гонконга убийство своей девушки на Тайване. Из-за отсутствия соглашения об экстрадиции, подозреваемого не могли выдать тайваньским властям, а ведение переговоров о таком соглашении было проблематично, так как центральное правительство Китая не признает суверенитета Тайваня.

Для решения проблемы правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.