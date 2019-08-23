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РИА Новости

В Гонконге более 130 тысяч человек собрались в "живую цепь"

21:29 23.08.2019
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Гонконге
Участники акции протеста в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
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Участники акции протеста в Гонконге. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Более 130 тысяч человек в Гонконге образовали "живую цепь", протестуя против законопроекта об экстрадиции, сообщает телерадиокорпорация RTHK со ссылкой на организаторов.
Акция "Путь Гонконга" началась в 19.00 по местному времени (14.00 мск). Во многих районах города люди взялись за руки, образовав "живые цепи" и зажгли фонарики на телефонах. Изначально намеченный маршрут демонстрации пролегает вдоль гонконгского метрополитена. Еще одна группа собрались в "живую цепь" на горе Лайон Рок, из западного района Коулун-Тхон она выглядит как иллюминация, проходящая по линии хребта.
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По словам организаторов, длина "живой цепи" составила приблизительно 45 километров, а если учитывать демонстрантов, которые собрались на горе, то около 60 километров. Участие в акции приняли 135 тысяч человек.
Организаторы заявили, что вдохновились акцией "Балтийский путь", которая прошла в прибалтийских республиках СССР 30 лет назад. Тогда Жители Литвы, Латвии и Эстонии выстроили живую цепь длиной около 670 километров, соединив Таллин, Ригу и Вильнюс. "Балтийский путь" должен был продемонстрировать миру желание народов трех стран отделиться от СССР.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Поводом для рассмотрения этой поправки стало совершенное жителем Гонконга убийство своей девушки на Тайване. Из-за отсутствия соглашения об экстрадиции, подозреваемого не могли выдать тайваньским властям, а ведение переговоров о таком соглашении было проблематично, так как центральное правительство Китая не признает суверенитета Тайваня.
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Для решения проблемы правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.
Участники акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг
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