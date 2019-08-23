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РИА Новости

В Дагестане число погибших после камнепада увеличилось до четырех

21:05 23.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБольшой Сулакский каньон в Дагестане
Большой Сулакский каньон в Дагестане
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Большой Сулакский каньон в Дагестане. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 23 авг - РИА Новости. Число погибших в результате камнепада в Цумадинском районе Дагестана увеличилось до четырех человек, сообщает пресс-служба МВД по республике.
По данным ведомства, в результате камнепада автомашина ВАЗ-2107 вместе с находившимися в ней людьми упала в обрыв высотой более 500 метров.
"Глава семьи, его супруга и 10-летний сын погибли на месте, а 15-летний мальчик с тяжелыми последствиями был доставлен в Центральную районную больницу в селении Агвали, но спустя некоторое время он скончался, не приходя в сознание", - говорится в сообщении в официальном аккаунте в Instagram.
Ранее сообщалось о трех погибших и одном пострадавшем в результате инцидента.
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Цумадинский районДагестанПроисшествия
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