В Дагестане число погибших после камнепада увеличилось до четырех

МАХАЧКАЛА, 23 авг - РИА Новости. Число погибших в результате камнепада в Цумадинском районе Дагестана увеличилось до четырех человек, сообщает пресс-служба МВД по республике.

По данным ведомства, в результате камнепада автомашина ВАЗ-2107 вместе с находившимися в ней людьми упала в обрыв высотой более 500 метров.

"Глава семьи, его супруга и 10-летний сын погибли на месте, а 15-летний мальчик с тяжелыми последствиями был доставлен в Центральную районную больницу в селении Агвали, но спустя некоторое время он скончался, не приходя в сознание", - говорится в сообщении в официальном аккаунте в Instagram