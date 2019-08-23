Эрдоган будет искать в Москве компромисса по Идлибу, считает эксперт

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Турецкий президент Тайип Эрдоган на переговорах в Москве попытается достичь компромисса по сирийскому Идлибу, потому что не заинтересован в прямом столкновении с сирийскими правительственными войсками и поддерживающих их Россией, сказал РИА Новости старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

В пятницу стало известно, что Эрдоган посетит Россию 27 августа и проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Визит состоится после телефонного разговора двух лидеров, в котором они условились активизировать усилия для ликвидации террористической угрозы, исходящей из Идлиба. При этом Эрдоган также сообщил, что в ближайшие дни намерен обсудить ситуацию в Идлибе и с американским коллегой Дональдом Трампом.

По словам эксперта, основными темами на переговорах Путина и Эрдогана станут Идлиб, где продолжается наступление сирийских войск, которое не устраивает Турцию, и американо-турецкое соглашение о создании на восточном берегу Евфрата зоны безопасности и центра совместных операций. Эрдоган, по мнению востоковеда, попытается объяснить, почему это было сделано и как это соотносится с ранее достигнутыми договоренностями с Москвой.

"То, что турецкий президент так поспешно приезжает в Россию, говорит о том, что Турция сейчас не хочет столкновения и не может войти в столкновение с сирийской правительственной армией и, соответственно, с Россией, не пойдя на какие-то компромиссы или новые соглашения и уступки", - считает Долгов.

По его словам, основные аргументы турецкой стороны по ситуации в Идлибе - "якобы имеющиеся жертвы среди мирного населения, о которых якобы печется Турция", и обеспокоенность проникновением на турецкую территорию курдских отрядов, которые Анкара подозревает в связях с Рабочей партией Курдистана, признанной в Турции террористической организацией.

"Эти аргументы были уже неоднократно представлены Турцией, и Россия тоже неоднократно соглашалась с ними или шла на уступки, искала какие-то компромиссы с Турцией - в свое время не была доведена военная операция в Идлибе, которая предполагалась совместно с российскими военными - но было заключено соглашение между Турцией и Россией в сентябре 2018 года", - напомнил эксперт.

В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований, демилитаризованной зоны. 2 августа 2019 года сирийские правительственные силы объявили в Идлибе новый режим прекращения огня, при условии выполнения Турцией обязательств по сентябрьскому соглашению. 5 августа армия возобновила операцию, поскольку боевики воспользовались затишьем для атак на правительственные силы.

По словам Долгова, насколько визит Эрдогана окажется результативным для урегулирования в Идлибе, предсказать сложно.

"На мой взгляд, Россия должна проявить достаточную твердость, чтобы, наконец, решить ситуацию в Идлибе. А это вполне возможно. И решить ситуацию на восточном берегу Евфрата, потому что соглашения Турции с США о создании центра совместных действий также противоречат ранее заключенным соглашениям между Россией и Турцией. Эти вопросы, конечно, Эрдоган попытается решить в свою пользу, но Россия вполне имеет право действовать настойчиво", - уверен эксперт.