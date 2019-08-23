Собянин открыл фестиваль "Спасская башня"

Мэр Москвы Сергей Собянин на торжественной церемонии открытия XII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве. 23 августа 2019

Мэр Москвы Сергей Собянин на торжественной церемонии открытия XII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве. 23 августа 2019

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу вечером поприветствовал гостей и участников 12-го фестиваля военных оркестров "Спасская башня" на Красной площади и объявил его открытым.

"Как обычно фестиваль проходит рядом с празднованием дня города в этом году он его предваряет. Фестиваль "Спасская башня" объявляется открытым!" - обратился мэр к гостям фестиваля.

Он поблагодарил военные оркестры из России и зарубежья и других участников фестиваля "за праздник, который дарят москвичам".

"Вы не ограничиваетесь выступлениями на Красной площади, вы идёте к москвичам - идёте в парки, скверы, на Поклонную гору, на ВДНХ. В нем так или иначе участвуют и детские коллективы, будет участвовать коллектив проекта "Московское долголетие", - отметил мэр.

Также он назвал символичным, что в этом году фестиваль совпал с празднованием 350-летия российского флага.

Перед открытием фестиваля Собянин пообщался с представителями российских и зарубежных военных оркестров, поблагодарив их за создание праздничной атмосферы в Москве.