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РИА Новости
Фестиваль "Спасская башня"

Собянин открыл фестиваль "Спасская башня"

20:49 23.08.2019
417
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин на торжественной церемонии открытия XII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве. 23 августа 2019
Мэр Москвы Сергей Собянин на торжественной церемонии открытия XII Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве. 23 августа 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Мэр Москвы Сергей Собянин на торжественной церемонии открытия XII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве. 23 августа 2019
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу вечером поприветствовал гостей и участников 12-го фестиваля военных оркестров "Спасская башня" на Красной площади и объявил его открытым.
"Как обычно фестиваль проходит рядом с празднованием дня города в этом году он его предваряет. Фестиваль "Спасская башня" объявляется открытым!" - обратился мэр к гостям фестиваля.
Он поблагодарил военные оркестры из России и зарубежья и других участников фестиваля "за праздник, который дарят москвичам".
"Вы не ограничиваетесь выступлениями на Красной площади, вы идёте к москвичам - идёте в парки, скверы, на Поклонную гору, на ВДНХ. В нем так или иначе участвуют и детские коллективы, будет участвовать коллектив проекта "Московское долголетие", - отметил мэр.
Торжественная церемония открытия XII Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве. 23 августа 2019
Вчера, 20:25Фестиваль "Спасская башня"
Путин назвал фестиваль "Спасская башня" украшением культурной жизни Москвы
Также он назвал символичным, что в этом году фестиваль совпал с празднованием 350-летия российского флага.
Перед открытием фестиваля Собянин пообщался с представителями российских и зарубежных военных оркестров, поблагодарив их за создание праздничной атмосферы в Москве.
В этом году в фестивале "Спасская башня" участвует рекордное число участников, только из-за рубежа их более тысячи - из Китая, Италии, Японии, Турции, Норвегии и других стран. Всего на Красной площади выступят 30 военных оркестров из 12 стран мира. Фестиваль проходит в столице ежегодно. В его программе военная, классическая, народная и эстрадная музыка, парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу. Фестиваль завершится 1 сентября. В связи с проведением мероприятия выход из Кремля через Спасскую башню будут закрыт до 1 сентября. Кроме того, до 8.00 2 сентября будет перекрыта улица Ильинка от Старой площади до Красной площади.
Танец с саблями, мистерия и войска фараона: репетиция "Спасской башни"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" проходит с 23 августа по 1 сентября.

Рота специального караула Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны РФ на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
1 из 19

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" проходит с 23 августа по 1 сентября.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В смотре принимают участие военные оркестры России, Италии, Турции, Норвегии, КНДР, Азербайджана, Японии, Белоруссии, Казахстана, Южной Кореи, Египта и Китая.

Военный оркестр штаба Сибирского округа войск Национальной гвардии РФ на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
2 из 19

В смотре принимают участие военные оркестры России, Италии, Турции, Норвегии, КНДР, Азербайджана, Японии, Белоруссии, Казахстана, Южной Кореи, Египта и Китая.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В этом году на "Спасской башне" дебютируют шесть ансамблей: из Италии, Азербайджана, КНДР и Южной Кореи, Японии и Норвегии.

Военный оркестр штаба Сибирского округа войск Национальной гвардии РФ на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
3 из 19

В этом году на "Спасской башне" дебютируют шесть ансамблей: из Италии, Азербайджана, КНДР и Южной Кореи, Японии и Норвегии.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В выступлении оркестра Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева сочетались марши и народная музыка.

Военный оркестр штаба Сибирского округа войск Национальной гвардии РФ на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
4 из 19

В выступлении оркестра Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева сочетались марши и народная музыка.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Во время исполнения песни Муслима Магомаева "Азербайджан" танцоры в национальных костюмах собрались в живую пирамиду.

Участники выступления оркестра Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
5 из 19

Во время исполнения песни Муслима Магомаева "Азербайджан" танцоры в национальных костюмах собрались в живую пирамиду.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Одним из ярких эпизодов репетиции стал номер Египта: музыканты вышли в образе войск фараона.

Военный симфонический оркестр Египта на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
6 из 19

Одним из ярких эпизодов репетиции стал номер Египта: музыканты вышли в образе войск фараона.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Певица Тамара Гвердцители выступает на репетиции парада участников фестиваля "Спасская башня" на Красной площади.

Певица Тамара Гвердцители выступает на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
7 из 19

Певица Тамара Гвердцители выступает на репетиции парада участников фестиваля "Спасская башня" на Красной площади.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Марширующий оркестр "Стрёмсгодсет" из Норвегии.

Марширующий оркестр Стрёмсгодсет (Норвегия) на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
8 из 19

Марширующий оркестр "Стрёмсгодсет" из Норвегии.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Выступление образцово-показательного оркестра и роты почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан.

Участницы выступления образцово-показательного оркестра и роты почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
9 из 19

Выступление образцово-показательного оркестра и роты почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Образцово-показательный оркестр и рота почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан.

Образцово-показательный оркестр и рота почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве.
10 из 19

Образцово-показательный оркестр и рота почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Бессменный участник фестиваля — кельтский оркестр волынок и барабанов — на сей раз выступает с ансамблем ирландских и шотландских танцев.

Международная команда кельтских танцев на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
11 из 19

Бессменный участник фестиваля — кельтский оркестр волынок и барабанов — на сей раз выступает с ансамблем ирландских и шотландских танцев.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова на репетиции парада участников фестиваля "Спасская башня".

Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
12 из 19

Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова на репетиции парада участников фестиваля "Спасская башня".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Выступления суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова на репетиции фестиваля "Спасская башня".

Участники выступления суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
13 из 19

Выступления суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова на репетиции фестиваля "Спасская башня".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Военный оркестр КНДР запомнился экспрессивным женским танцем с саблями.

Военный оркестр Народной армии Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
14 из 19

Военный оркестр КНДР запомнился экспрессивным женским танцем с саблями.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Южную Корею на Красной площади представил ансамбль "Хан-Нури", показавший традиционную мистерию с трубами и гонгами.

Южнокорейский ансамбль Хан-нури (Единый мир) на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
15 из 19

Южную Корею на Красной площади представил ансамбль "Хан-Нури", показавший традиционную мистерию с трубами и гонгами.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

На шлемах южнокорейских танцоров были закреплены огромные белые ленты, которые превращались в кольца.

Южнокорейский ансамбль Хан-нури (Единый мир) на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
16 из 19

На шлемах южнокорейских танцоров были закреплены огромные белые ленты, которые превращались в кольца.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Центральный оркестр сухопутных сил самообороны Японии начал номер с традиционных барабанов, а затем на брусчатку, украшенную японскими светильниками, вышла солистка в кимоно и спела романс "Дорогой длинною".

Центральный оркестр Сухопутных сил самообороны Японии на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
17 из 19

Центральный оркестр сухопутных сил самообороны Японии начал номер с традиционных барабанов, а затем на брусчатку, украшенную японскими светильниками, вышла солистка в кимоно и спела романс "Дорогой длинною".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Кульминацией репетиции стало выступление сводного оркестра всех ансамблей — участников фестиваля.

Военный Образцовый оркестр Почетного караула (Россия) на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
18 из 19

Кульминацией репетиции стало выступление сводного оркестра всех ансамблей — участников фестиваля.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

После финального выступления небо над центром Москвы раскрасили фейерверки.

Салют на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
19 из 19

После финального выступления небо над центром Москвы раскрасили фейерверки.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
1 из 19

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" проходит с 23 августа по 1 сентября.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
2 из 19

В смотре принимают участие военные оркестры России, Италии, Турции, Норвегии, КНДР, Азербайджана, Японии, Белоруссии, Казахстана, Южной Кореи, Египта и Китая.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
3 из 19

В этом году на "Спасской башне" дебютируют шесть ансамблей: из Италии, Азербайджана, КНДР и Южной Кореи, Японии и Норвегии.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
4 из 19

В выступлении оркестра Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева сочетались марши и народная музыка.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
5 из 19

Во время исполнения песни Муслима Магомаева "Азербайджан" танцоры в национальных костюмах собрались в живую пирамиду.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
6 из 19

Одним из ярких эпизодов репетиции стал номер Египта: музыканты вышли в образе войск фараона.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
7 из 19

Певица Тамара Гвердцители выступает на репетиции парада участников фестиваля "Спасская башня" на Красной площади.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
8 из 19

Марширующий оркестр "Стрёмсгодсет" из Норвегии.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
9 из 19

Выступление образцово-показательного оркестра и роты почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
10 из 19

Образцово-показательный оркестр и рота почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
11 из 19

Бессменный участник фестиваля — кельтский оркестр волынок и барабанов — на сей раз выступает с ансамблем ирландских и шотландских танцев.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
12 из 19

Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова на репетиции парада участников фестиваля "Спасская башня".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
13 из 19

Выступления суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова на репетиции фестиваля "Спасская башня".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
14 из 19

Военный оркестр КНДР запомнился экспрессивным женским танцем с саблями.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
15 из 19

Южную Корею на Красной площади представил ансамбль "Хан-Нури", показавший традиционную мистерию с трубами и гонгами.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
16 из 19

На шлемах южнокорейских танцоров были закреплены огромные белые ленты, которые превращались в кольца.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
17 из 19

Центральный оркестр сухопутных сил самообороны Японии начал номер с традиционных барабанов, а затем на брусчатку, украшенную японскими светильниками, вышла солистка в кимоно и спела романс "Дорогой длинною".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
18 из 19

Кульминацией репетиции стало выступление сводного оркестра всех ансамблей — участников фестиваля.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
19 из 19

После финального выступления небо над центром Москвы раскрасили фейерверки.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
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