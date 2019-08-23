Путин назвал фестиваль "Спасская башня" украшением культурной жизни Москвы

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" проходит с 23 августа по 1 сентября.
Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" проходит с 23 августа по 1 сентября.
В смотре принимают участие военные оркестры России, Италии, Турции, Норвегии, КНДР, Азербайджана, Японии, Белоруссии, Казахстана, Южной Кореи, Египта и Китая.
В смотре принимают участие военные оркестры России, Италии, Турции, Норвегии, КНДР, Азербайджана, Японии, Белоруссии, Казахстана, Южной Кореи, Египта и Китая.
В этом году на "Спасской башне" дебютируют шесть ансамблей: из Италии, Азербайджана, КНДР и Южной Кореи, Японии и Норвегии.
В этом году на "Спасской башне" дебютируют шесть ансамблей: из Италии, Азербайджана, КНДР и Южной Кореи, Японии и Норвегии.
В выступлении оркестра Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева сочетались марши и народная музыка.
В выступлении оркестра Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева сочетались марши и народная музыка.
Во время исполнения песни Муслима Магомаева "Азербайджан" танцоры в национальных костюмах собрались в живую пирамиду.
Во время исполнения песни Муслима Магомаева "Азербайджан" танцоры в национальных костюмах собрались в живую пирамиду.
Одним из ярких эпизодов репетиции стал номер Египта: музыканты вышли в образе войск фараона.
Одним из ярких эпизодов репетиции стал номер Египта: музыканты вышли в образе войск фараона.
Певица Тамара Гвердцители выступает на репетиции парада участников фестиваля "Спасская башня" на Красной площади.
Певица Тамара Гвердцители выступает на репетиции парада участников фестиваля "Спасская башня" на Красной площади.
Марширующий оркестр "Стрёмсгодсет" из Норвегии.
Марширующий оркестр "Стрёмсгодсет" из Норвегии.
Выступление образцово-показательного оркестра и роты почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан.
Выступление образцово-показательного оркестра и роты почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан.
Образцово-показательный оркестр и рота почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан.
Образцово-показательный оркестр и рота почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан.
Бессменный участник фестиваля — кельтский оркестр волынок и барабанов — на сей раз выступает с ансамблем ирландских и шотландских танцев.
Бессменный участник фестиваля — кельтский оркестр волынок и барабанов — на сей раз выступает с ансамблем ирландских и шотландских танцев.
Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова на репетиции парада участников фестиваля "Спасская башня".
Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова на репетиции парада участников фестиваля "Спасская башня".
Выступления суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова на репетиции фестиваля "Спасская башня".
Выступления суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова на репетиции фестиваля "Спасская башня".
Военный оркестр КНДР запомнился экспрессивным женским танцем с саблями.
Военный оркестр КНДР запомнился экспрессивным женским танцем с саблями.
Южную Корею на Красной площади представил ансамбль "Хан-Нури", показавший традиционную мистерию с трубами и гонгами.
Южную Корею на Красной площади представил ансамбль "Хан-Нури", показавший традиционную мистерию с трубами и гонгами.
На шлемах южнокорейских танцоров были закреплены огромные белые ленты, которые превращались в кольца.
На шлемах южнокорейских танцоров были закреплены огромные белые ленты, которые превращались в кольца.
Центральный оркестр сухопутных сил самообороны Японии начал номер с традиционных барабанов, а затем на брусчатку, украшенную японскими светильниками, вышла солистка в кимоно и спела романс "Дорогой длинною".
Центральный оркестр сухопутных сил самообороны Японии начал номер с традиционных барабанов, а затем на брусчатку, украшенную японскими светильниками, вышла солистка в кимоно и спела романс "Дорогой длинною".
Кульминацией репетиции стало выступление сводного оркестра всех ансамблей — участников фестиваля.
Кульминацией репетиции стало выступление сводного оркестра всех ансамблей — участников фестиваля.
После финального выступления небо над центром Москвы раскрасили фейерверки.
После финального выступления небо над центром Москвы раскрасили фейерверки.
Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" проходит с 23 августа по 1 сентября.
В смотре принимают участие военные оркестры России, Италии, Турции, Норвегии, КНДР, Азербайджана, Японии, Белоруссии, Казахстана, Южной Кореи, Египта и Китая.
В этом году на "Спасской башне" дебютируют шесть ансамблей: из Италии, Азербайджана, КНДР и Южной Кореи, Японии и Норвегии.
В выступлении оркестра Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева сочетались марши и народная музыка.
Во время исполнения песни Муслима Магомаева "Азербайджан" танцоры в национальных костюмах собрались в живую пирамиду.
Одним из ярких эпизодов репетиции стал номер Египта: музыканты вышли в образе войск фараона.
Певица Тамара Гвердцители выступает на репетиции парада участников фестиваля "Спасская башня" на Красной площади.
Марширующий оркестр "Стрёмсгодсет" из Норвегии.
Выступление образцово-показательного оркестра и роты почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан.
Образцово-показательный оркестр и рота почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан.
Бессменный участник фестиваля — кельтский оркестр волынок и барабанов — на сей раз выступает с ансамблем ирландских и шотландских танцев.
Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова на репетиции парада участников фестиваля "Спасская башня".
Выступления суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова на репетиции фестиваля "Спасская башня".
Военный оркестр КНДР запомнился экспрессивным женским танцем с саблями.
Южную Корею на Красной площади представил ансамбль "Хан-Нури", показавший традиционную мистерию с трубами и гонгами.
На шлемах южнокорейских танцоров были закреплены огромные белые ленты, которые превращались в кольца.
Центральный оркестр сухопутных сил самообороны Японии начал номер с традиционных барабанов, а затем на брусчатку, украшенную японскими светильниками, вышла солистка в кимоно и спела романс "Дорогой длинною".
Кульминацией репетиции стало выступление сводного оркестра всех ансамблей — участников фестиваля.
После финального выступления небо над центром Москвы раскрасили фейерверки.