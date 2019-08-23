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РИА Новости
Фестиваль "Спасская башня"

Путин назвал фестиваль "Спасская башня" украшением культурной жизни Москвы

20:25 23.08.2019 (обновлено: 20:50 23.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТоржественная церемония открытия XII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве. 23 августа 2019
Торжественная церемония открытия XII Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве. 23 августа 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня 2019" с его открытием, отметив значимость проекта для культурной и общественной жизни столицы, соответствующее приветствие опубликовано на сайте Кремля.
"Этот грандиозный, яркий и красочный музыкальный праздник является подлинным украшением культурной, общественной жизни нашей столицы, одним из самых впечатляющих и востребованных проектов в сфере международного гуманитарного сотрудничества", - говорится в приветствии.
Салют на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
Вчера, 15:00Фестиваль "Спасская башня"
Комендант Кремля рассказал, чем угостят гостей фестиваля "Спасская башня"
Глава государства отметил, что "Спасская башня" объединяет на главной площади страны военных музыкантов, талантливых исполнителей, хоровые, танцевальные, фольклорные коллективы из России и многих зарубежных государств.
Президент выразил уверенность, что фестиваль пройдёт с успехом, привлечёт внимание ценителей классической и современной музыки и тех, кто интересуется военной историей, традициями ратной службы и торжественными церемониалами.
Танец с саблями, мистерия и войска фараона: репетиция "Спасской башни"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" проходит с 23 августа по 1 сентября.

Рота специального караула Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны РФ на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
1 из 19

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" проходит с 23 августа по 1 сентября.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В смотре принимают участие военные оркестры России, Италии, Турции, Норвегии, КНДР, Азербайджана, Японии, Белоруссии, Казахстана, Южной Кореи, Египта и Китая.

Военный оркестр штаба Сибирского округа войск Национальной гвардии РФ на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
2 из 19

В смотре принимают участие военные оркестры России, Италии, Турции, Норвегии, КНДР, Азербайджана, Японии, Белоруссии, Казахстана, Южной Кореи, Египта и Китая.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В этом году на "Спасской башне" дебютируют шесть ансамблей: из Италии, Азербайджана, КНДР и Южной Кореи, Японии и Норвегии.

Военный оркестр штаба Сибирского округа войск Национальной гвардии РФ на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
3 из 19

В этом году на "Спасской башне" дебютируют шесть ансамблей: из Италии, Азербайджана, КНДР и Южной Кореи, Японии и Норвегии.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В выступлении оркестра Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева сочетались марши и народная музыка.

Военный оркестр штаба Сибирского округа войск Национальной гвардии РФ на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
4 из 19

В выступлении оркестра Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева сочетались марши и народная музыка.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Во время исполнения песни Муслима Магомаева "Азербайджан" танцоры в национальных костюмах собрались в живую пирамиду.

Участники выступления оркестра Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
5 из 19

Во время исполнения песни Муслима Магомаева "Азербайджан" танцоры в национальных костюмах собрались в живую пирамиду.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Одним из ярких эпизодов репетиции стал номер Египта: музыканты вышли в образе войск фараона.

Военный симфонический оркестр Египта на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
6 из 19

Одним из ярких эпизодов репетиции стал номер Египта: музыканты вышли в образе войск фараона.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Певица Тамара Гвердцители выступает на репетиции парада участников фестиваля "Спасская башня" на Красной площади.

Певица Тамара Гвердцители выступает на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
7 из 19

Певица Тамара Гвердцители выступает на репетиции парада участников фестиваля "Спасская башня" на Красной площади.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Марширующий оркестр "Стрёмсгодсет" из Норвегии.

Марширующий оркестр Стрёмсгодсет (Норвегия) на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
8 из 19

Марширующий оркестр "Стрёмсгодсет" из Норвегии.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Выступление образцово-показательного оркестра и роты почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан.

Участницы выступления образцово-показательного оркестра и роты почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
9 из 19

Выступление образцово-показательного оркестра и роты почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Образцово-показательный оркестр и рота почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан.

Образцово-показательный оркестр и рота почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве.
10 из 19

Образцово-показательный оркестр и рота почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Бессменный участник фестиваля — кельтский оркестр волынок и барабанов — на сей раз выступает с ансамблем ирландских и шотландских танцев.

Международная команда кельтских танцев на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
11 из 19

Бессменный участник фестиваля — кельтский оркестр волынок и барабанов — на сей раз выступает с ансамблем ирландских и шотландских танцев.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова на репетиции парада участников фестиваля "Спасская башня".

Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
12 из 19

Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова на репетиции парада участников фестиваля "Спасская башня".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Выступления суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова на репетиции фестиваля "Спасская башня".

Участники выступления суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
13 из 19

Выступления суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова на репетиции фестиваля "Спасская башня".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Военный оркестр КНДР запомнился экспрессивным женским танцем с саблями.

Военный оркестр Народной армии Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
14 из 19

Военный оркестр КНДР запомнился экспрессивным женским танцем с саблями.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Южную Корею на Красной площади представил ансамбль "Хан-Нури", показавший традиционную мистерию с трубами и гонгами.

Южнокорейский ансамбль Хан-нури (Единый мир) на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
15 из 19

Южную Корею на Красной площади представил ансамбль "Хан-Нури", показавший традиционную мистерию с трубами и гонгами.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

На шлемах южнокорейских танцоров были закреплены огромные белые ленты, которые превращались в кольца.

Южнокорейский ансамбль Хан-нури (Единый мир) на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
16 из 19

На шлемах южнокорейских танцоров были закреплены огромные белые ленты, которые превращались в кольца.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Центральный оркестр сухопутных сил самообороны Японии начал номер с традиционных барабанов, а затем на брусчатку, украшенную японскими светильниками, вышла солистка в кимоно и спела романс "Дорогой длинною".

Центральный оркестр Сухопутных сил самообороны Японии на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
17 из 19

Центральный оркестр сухопутных сил самообороны Японии начал номер с традиционных барабанов, а затем на брусчатку, украшенную японскими светильниками, вышла солистка в кимоно и спела романс "Дорогой длинною".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Кульминацией репетиции стало выступление сводного оркестра всех ансамблей — участников фестиваля.

Военный Образцовый оркестр Почетного караула (Россия) на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
18 из 19

Кульминацией репетиции стало выступление сводного оркестра всех ансамблей — участников фестиваля.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

После финального выступления небо над центром Москвы раскрасили фейерверки.

Салют на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
19 из 19

После финального выступления небо над центром Москвы раскрасили фейерверки.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
1 из 19

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" проходит с 23 августа по 1 сентября.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
2 из 19

В смотре принимают участие военные оркестры России, Италии, Турции, Норвегии, КНДР, Азербайджана, Японии, Белоруссии, Казахстана, Южной Кореи, Египта и Китая.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
3 из 19

В этом году на "Спасской башне" дебютируют шесть ансамблей: из Италии, Азербайджана, КНДР и Южной Кореи, Японии и Норвегии.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
4 из 19

В выступлении оркестра Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева сочетались марши и народная музыка.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
5 из 19

Во время исполнения песни Муслима Магомаева "Азербайджан" танцоры в национальных костюмах собрались в живую пирамиду.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
6 из 19

Одним из ярких эпизодов репетиции стал номер Египта: музыканты вышли в образе войск фараона.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
7 из 19

Певица Тамара Гвердцители выступает на репетиции парада участников фестиваля "Спасская башня" на Красной площади.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
8 из 19

Марширующий оркестр "Стрёмсгодсет" из Норвегии.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
9 из 19

Выступление образцово-показательного оркестра и роты почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
10 из 19

Образцово-показательный оркестр и рота почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
11 из 19

Бессменный участник фестиваля — кельтский оркестр волынок и барабанов — на сей раз выступает с ансамблем ирландских и шотландских танцев.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
12 из 19

Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова на репетиции парада участников фестиваля "Спасская башня".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
13 из 19

Выступления суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова на репетиции фестиваля "Спасская башня".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
14 из 19

Военный оркестр КНДР запомнился экспрессивным женским танцем с саблями.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
15 из 19

Южную Корею на Красной площади представил ансамбль "Хан-Нури", показавший традиционную мистерию с трубами и гонгами.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
16 из 19

На шлемах южнокорейских танцоров были закреплены огромные белые ленты, которые превращались в кольца.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
17 из 19

Центральный оркестр сухопутных сил самообороны Японии начал номер с традиционных барабанов, а затем на брусчатку, украшенную японскими светильниками, вышла солистка в кимоно и спела романс "Дорогой длинною".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
18 из 19

Кульминацией репетиции стало выступление сводного оркестра всех ансамблей — участников фестиваля.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
19 из 19

После финального выступления небо над центром Москвы раскрасили фейерверки.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
1020027
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Фестиваль "Спасская башня"Владимир ПутинМоскваРоссияОбщество
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