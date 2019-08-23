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РИА Новости

"Слава Украине!" Борис Джонсон обратился к украинцам на мове

20:15 23.08.2019 (обновлено: 21:47 23.08.2019)
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкБорис Джонсон у резиденции главы правительства Великобритании на Даунинг-стрит, 10
Борис Джонсон у резиденции главы правительства Великобритании на Даунинг-стрит, 10
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Британский премьер-министр Борис Джонсон снялся в видеоролике, который украинское посольство в Лондоне опубликовало ко Дню независимости Украины.
На видео дипломаты зачитали текст песни Тараса Петриненко "Украина". В конце ролика Джонсон воскликнул "Слава Украине!", на что сотрудники украинского посольства хором ответили: "Героям слава!"
"Слава Украине — Героям слава!" — лозунг "Украинской повстанческой армии"*.
Героизация УПА* и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
В частности, общественность призывают не забывать о зверствах бойцов ОУН-УПА* во время и после войны, например, о "волынской резне" — массовом уничтожении в 1943 году украинскими националистами польского гражданского населения на Волыни, до сентября 1939 года преимущественно находившейся в составе Польши. По данным исследователей, общее число жертв трагедии колеблется от 36 тысяч до 100 тысяч человек.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
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Обсудить 61
Украинская повстанческая армияБорис ДжонсонОрганизация украинских националистовСтепан БандераВеликобританияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Точно также британцы вели себя и с Гитлером.
23 августа, 20:49
Z1Zlydennemets 1
33901074178
что тут уж мелочиться, а на нацистское язык не поворачивается или ещё соображает чем ему это грозит?
23 августа, 21:22
VVitaliyTitov125
226150149124
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