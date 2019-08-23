Аксенов назвал Koktebel Jazz Party фестивалем номер один в Крыму

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 23 авг - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов приветствовал участников фестиваля Koktebel Jazz Party во время церемонии открытия в Коктебеле, назвав фестиваль самым важным культурным международным мероприятием полуострова, и поблагодарил его организаторов.

"Конечно, это сегодня международное культурное мероприятие республики Крым номер один. Хочу вас всех поздравить. Дмитрий Константинович (Киселев – ред.), вам слова благодарности за настойчивость и то упорство. Вы человек, который может зажечь и то, что происходит – это во многом благодаря вашей инициативе. Со своей стороны хочу сказать, что правительство республики Крым будет поддерживать проведение фестиваля", - сказал Аксенов на церемонии открытия Koktebel Jazz Party.

Он особо приветствовал иностранных артистов, которые приехали в Крым на фестиваль.

"Рады приветствовать наших иностранных друзей, которые, несмотря на давление, не испугались и приехали сюда. Увидели, что здесь происходит, и понимают, что никакой аннексии не было, аннексия была в предыдущие 25 лет. А сегодня у нас мирное развитие. Мы вместе движемся вперед благодаря поддержке нашего президента и поддержке всей нашей большой страны – России, которую любим и которой гордимся… Спасибо всем, да здравствует Россия!" - завершил свое приветствие Аксенов.

Семнадцатый международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет 23-25 августа в Крыму. 23 августа на главной сцене выступят Dave Yarden Band (США), россияне Guru Groove Foundation и Алексей Кузнецов, а также американский горнист Рэнди Брекер в сопровождении биг-бенда Сергея Головни. 24 августа хедлайнерами станут Nils Wülker Band из Германии, россияне Billy's Band и Юлия Чичерина, а также джазовая певица из США Шарон Кларк. 25 августа на главной сцене выступят пианист Даниил Крамер (Россия), французы Lamuzegeule, международный коллектив Якова Окуня и американский блюз-бенд популярного гитариста Селвина Бёрчвуда.

Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.

Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке министерства культуры РФ. Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ.