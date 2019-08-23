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РИА Новости
Koktebel Jazz Party

Аксенов назвал Koktebel Jazz Party фестивалем номер один в Крыму

20:00 23.08.2019 (обновлено: 20:37 23.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов а 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов а 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 23 авг - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов приветствовал участников фестиваля Koktebel Jazz Party во время церемонии открытия в Коктебеле, назвав фестиваль самым важным культурным международным мероприятием полуострова, и поблагодарил его организаторов.
"Конечно, это сегодня международное культурное мероприятие республики Крым номер один. Хочу вас всех поздравить. Дмитрий Константинович (Киселев – ред.), вам слова благодарности за настойчивость и то упорство. Вы человек, который может зажечь и то, что происходит – это во многом благодаря вашей инициативе. Со своей стороны хочу сказать, что правительство республики Крым будет поддерживать проведение фестиваля", - сказал Аксенов на церемонии открытия Koktebel Jazz Party.
Участники коллектива DAVE YADEN BAND на пресс-конференции в рамках фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму
Вчера, 18:18Koktebel Jazz Party
Коллектив из США назвал крымский фестиваль Koktebel Jazz Party идеальным
Он особо приветствовал иностранных артистов, которые приехали в Крым на фестиваль.
"Рады приветствовать наших иностранных друзей, которые, несмотря на давление, не испугались и приехали сюда. Увидели, что здесь происходит, и понимают, что никакой аннексии не было, аннексия была в предыдущие 25 лет. А сегодня у нас мирное развитие. Мы вместе движемся вперед благодаря поддержке нашего президента и поддержке всей нашей большой страны – России, которую любим и которой гордимся… Спасибо всем, да здравствует Россия!" - завершил свое приветствие Аксенов.
Семнадцатый международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет 23-25 августа в Крыму. 23 августа на главной сцене выступят Dave Yarden Band (США), россияне Guru Groove Foundation и Алексей Кузнецов, а также американский горнист Рэнди Брекер в сопровождении биг-бенда Сергея Головни. 24 августа хедлайнерами станут Nils Wülker Band из Германии, россияне Billy's Band и Юлия Чичерина, а также джазовая певица из США Шарон Кларк. 25 августа на главной сцене выступят пианист Даниил Крамер (Россия), французы Lamuzegeule, международный коллектив Якова Окуня и американский блюз-бенд популярного гитариста Селвина Бёрчвуда.
Волонтеры фестиваля Koktebel Jazz Party собирают мусор во время акции за чистый Крым
16 августа, 11:00РИА Новости
Koktebel Jazz Party подаст пример плоггинга
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.
Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке министерства культуры РФ. Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ.
Фестиваль проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня".
Девушка на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
Вчера, 08:00Культура
Море музыки и музыка у моря. В Крыму открывается Koktebel Jazz Party
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Koktebel Jazz PartyКoktebel Jazz PartyСергей Аксенов (политик)КрымРоссия
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