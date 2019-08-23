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РИА Новости

В Кремле анонсировали встречу Путина и Эрдогана

19:45 23.08.2019 (обновлено: 23:02 23.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати". День второй
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати. День второй
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана пройдут в Москве 27 августа, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее пресс-служба турецкого лидера сообщила о планах Эрдогана посетить 27 августа Россию с однодневным визитом. В пятницу президенты провели телефонный разговор, в ходе которого договорились активизировать усилия для ликвидации террористической угрозы, исходящей из зоны деэскалации Идлиб в Сирии.
"Переговоры пройдут в Москве", - сказал Песков.
Телефонный разговор Путина и Эрдогана состоялся после того, как сирийская правительственная армия 22 августа заняла город Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Корреспондент РИА Новости первым из представителей зарубежных СМИ побывал в освобожденном Хан-Шейхуне, долгие годы остававшемся оплотом террористов. По его словам, Хан-Шейхун, бывший под контролем экстремистов с 2014 года, очень сильно разрушен, многие здания лежат в руинах. В городе начато разминирование, в первую очередь жилых домов и инфраструктурных объектов.
Освобожденный Хан-Шейхун
Вчера, 14:19Война в Сирии
Путин и Эрдоган договорились активизировать усилия в Идлибе
Как заявлял официальный представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция не намерена покидать свой наблюдательный пункт за зоной деэскалации в сирийском селе Мурек, который оказался в зоне контроля сирийской армии.
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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