Джонсон заявил о готовности помочь в тушении пожаров в Амазонии

"Пожары, опустошающие тропические леса Амазонии, не только надрывают сердце, но и являются международным кризисом. Мы готовы предоставить любую помощь, какую можем, для того чтобы взять под контроль огонь и помочь защитить одно из главных чудес Земли", - написал Джонсон.

Сильнейшие пожары в лесах Амазонии продолжаются три недели. Их площадь на 82% больше пройденной огнем за 2018 год. Количество пожаров превысило 150 тысяч: 74 тысячи в Бразилии, 26 тысяч в Венесуэле, 16 тысяч в Боливии, 14 тысяч в Колумбии, 12 тысяч в Аргентине, остальные пожары в Парагвае, Перу, Чили и других странах. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее также назвал ситуацию с пожарами в Амазонии международным кризисом.