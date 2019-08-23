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РИА Новости

Джонсон заявил о готовности помочь в тушении пожаров в Амазонии

19:35 23.08.2019
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ЛОНДОН, 23 авг – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания готова помочь в тушении пожаров в лесах Амазонии, написал британский премьер Борис Джонсон в Twitter.
"Пожары, опустошающие тропические леса Амазонии, не только надрывают сердце, но и являются международным кризисом. Мы готовы предоставить любую помощь, какую можем, для того чтобы взять под контроль огонь и помочь защитить одно из главных чудес Земли", - написал Джонсон.
Сильнейшие пожары в лесах Амазонии продолжаются три недели. Их площадь на 82% больше пройденной огнем за 2018 год. Количество пожаров превысило 150 тысяч: 74 тысячи в Бразилии, 26 тысяч в Венесуэле, 16 тысяч в Боливии, 14 тысяч в Колумбии, 12 тысяч в Аргентине, остальные пожары в Парагвае, Перу, Чили и других странах. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее также назвал ситуацию с пожарами в Амазонии международным кризисом.
Жаир Болсонару, кандидат в президенты Бразилии от Социально-либеральной партии, после голосования на избирательном участке в Рио-де-Жанейро. 28 октября 2018
Вчера, 07:44РИА Новости
Глава Бразилии мобилизовал весь кабмин для борьбы с пожарами в Амазонии
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Борис ДжонсонВеликобританияБразилияВ мире
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