В Москве ряд улиц перекроют из-за концерта по случаю Дня российского флага

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Часть улиц в Москве перекроют в связи с проведением концерта, посвященного Дню российского флага 24 августа, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Так, движение автомобилей будет перекрыто с 0.00 до 23.59 (мск) 24 августа на улице Маши Порываевой (участок от проспекта Академика Сахарова до Каланчёвской улицы) и на проспекте Академика Сахарова (от Садового кольца до улицы Маши Порываевой).

Кроме того, движение транспорта будет перекрыто в Местном проезде (участок от проспекта Академика Сахарова до Орликова переулка и от улицы Маши Порываевой до Орликова переулка), а также на улице Архитектора Рочегова.