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РИА Новости

В Парагвае рассказали о прогрессе в тушении лесных пожаров

18:59 23.08.2019
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© Depositphotos / perszing1982Тропические леса
Тропические леса
© Depositphotos / perszing1982
Тропические леса. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Природные пожары на севере Парагвая взяты под контроль и почти потушены, заявил РИА Новости глава отдела по комплексному контролю министерства окружающей среды Хулио Мареко.
"Операция правительства Парагвая прошла успешно. Огонь был взят под контроль, он не распространяется. Через три-четыре дня пожары могут быть остановлены... огонь уже почти потушен благодаря изменению ветра", - заявил он.
В четверг палата сенаторов Парагвая из-за лесных пожаров объявила чрезвычайное положение в северных районах страны.
Мареко добавил, что на данный момент власти не могут установить, вызваны ли эти пожары пожарами в расположенной к востоку Бразилии. По его словам, огонь пришел с севера - из Боливии, но причины его возникновения неизвестны.
Сильнейшие пожары в лесах Амазонии продолжаются три недели. Их площадь на 82% больше пройденной огнем за 2018 год. Количество пожаров превысило 150 тысяч: 74 тысячи в Бразилии, 26 тысяч в Венесуэле, 16 тысяч в Боливии, 14 тысяч в Колумбии, 12 тысяч в Аргентине, остальные пожары в Парагвае, Перу, Чили и других странах. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ситуацию с пожарами в Амазонии международным кризисом.
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