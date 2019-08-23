В Парагвае рассказали о прогрессе в тушении лесных пожаров

"Операция правительства Парагвая прошла успешно. Огонь был взят под контроль, он не распространяется. Через три-четыре дня пожары могут быть остановлены... огонь уже почти потушен благодаря изменению ветра", - заявил он.

Мареко добавил, что на данный момент власти не могут установить, вызваны ли эти пожары пожарами в расположенной к востоку Бразилии. По его словам, огонь пришел с севера - из Боливии, но причины его возникновения неизвестны.

Сильнейшие пожары в лесах Амазонии продолжаются три недели. Их площадь на 82% больше пройденной огнем за 2018 год. Количество пожаров превысило 150 тысяч: 74 тысячи в Бразилии, 26 тысяч в Венесуэле, 16 тысяч в Боливии, 14 тысяч в Колумбии, 12 тысяч в Аргентине, остальные пожары в Парагвае, Перу, Чили и других странах. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ситуацию с пожарами в Амазонии международным кризисом.