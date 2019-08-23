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РИА Новости

В Дагестане один человек погиб в результате камнепада

18:43 23.08.2019 (обновлено: 19:20 23.08.2019)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГорная дорога, Дагестан
Горная дорога, Дагестан
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МАХАЧКАЛА, 23 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал, по предварительным данным, в результате камнепада в Цумадинском районе Дагестана, сообщил РИА Новости представитель МВД по республике.
"Около населенного пункта Сильди сошел камнепад, в результате которого, по предварительным данным, один человек погиб, еще один пострадал", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что все обстоятельства произошедшего уточняются.
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По данным МВД региона, под обвал попал автомобиль, в котором находились люди.
"Трагедия произошла в 40 километрах от районного центра. По предварительной информации, под обвал попал автомобиль, в котором находились люди", - говорится в сообщении МВД республики на официальной странице в Instagram.
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МВД РФЦумадинский районДагестанПроисшествия
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