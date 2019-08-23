В Дагестане один человек погиб в результате камнепада

МАХАЧКАЛА, 23 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал, по предварительным данным, в результате камнепада в Цумадинском районе Дагестана, сообщил РИА Новости представитель МВД по республике.

"Около населенного пункта Сильди сошел камнепад, в результате которого, по предварительным данным, один человек погиб, еще один пострадал", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что все обстоятельства произошедшего уточняются.

По данным МВД региона, под обвал попал автомобиль, в котором находились люди.