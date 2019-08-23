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РИА Новости

Волкер заявил о готовности США присоединиться к "нормандскому формату"

18:25 23.08.2019 (обновлено: 21:43 23.08.2019)
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CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / United States Special Representative for Ukraine Negotiations Kurt Volker, Kyiv, July 24, 2017Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / United States Special Representative for Ukraine Negotiations Kurt Volker, Kyiv, July 24, 2017
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер заявил, что США готовы присоединиться к "нормандскому формату".
Он подчеркнул, что Вашингтон "хорошо взаимодействует" со всеми участниками этих переговоров и полностью поддерживает "нормандский формат". При этом Волкер отметил, что США не настаивают на прямом участии в переговорах.
"Если есть необходимость для более широкого формата, мы готовы подключиться", — цитирует дипломата BNS.
Главной преградой на пути к успеху Волкер назвал "отсутствие политической воли" у российского руководства выполнять обязательства по условиям Минских соглашений.
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В июле президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании расширить "нормандский формат" и пригласить на переговоры представителей США и Великобритании. В России обратили внимание на то, что идею участия американского лидера в переговорах по Украине ранее активно педалировал предшественник Зеленского Петр Порошенко. Тем не менее в российском МИД подчеркнули, что не возражают против участия американской стороны в переговорах.
Президент Франции Эммануэль Макрон накануне заявил, что надеется на проведение переговоров в "нормандском формате" в ближайшие недели.
Также эта тема поднималась на переговорах между Макроном и Путиным в начале недели. Российский лидер подчеркнул, что альтернативы этой площадке нет, однако добавил, что необходимо добиваться выполнения уже имеющихся договоренностей, а сами встречи должны приводить к конкретным результатам.
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Ништяк. Было бы хорошо. США входит, Россия уходит - варитесь ребятки в том котле и радуйте друг дружку обвинениями в неисполнениях тех соглашений. А мы запасёмся попкорном и поугораем с вас.
23 августа, 18:36
CCicicipi
2360014
Я лично против участия России в этом "формате" ! Мы не сторона конфликта ! Санкции с нас никто и никогда не снимет. Да это нам по большому счёту не надо ! Но унижаться перед не пойми кем это уже ни в какие ворота не лезет. Пусть договариваются с ДНР и ЛНР.
23 августа, 18:51
ЮПЮрий Пупкин
2900104
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