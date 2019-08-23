Волкер заявил о готовности США присоединиться к "нормандскому формату"

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер заявил, что США готовы присоединиться к "нормандскому формату".

Он подчеркнул, что Вашингтон "хорошо взаимодействует" со всеми участниками этих переговоров и полностью поддерживает "нормандский формат". При этом Волкер отметил, что США не настаивают на прямом участии в переговорах.

"Если есть необходимость для более широкого формата, мы готовы подключиться", — цитирует дипломата BNS

Главной преградой на пути к успеху Волкер назвал "отсутствие политической воли" у российского руководства выполнять обязательства по условиям Минских соглашений.

В июле президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании расширить "нормандский формат" и пригласить на переговоры представителей США и Великобритании. В России обратили внимание на то, что идею участия американского лидера в переговорах по Украине ранее активно педалировал предшественник Зеленского Петр Порошенко. Тем не менее в российском МИД подчеркнули, что не возражают против участия американской стороны в переговорах.

Президент Франции Эммануэль Макрон накануне заявил, что надеется на проведение переговоров в "нормандском формате" в ближайшие недели.