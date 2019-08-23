Коллектив из США назвал крымский фестиваль Koktebel Jazz Party идеальным

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 23 авг — РИА Новости. Лидер американского джазового коллектива Dave Yaden Band Девид Яден рассказал журналистам, что ему понравилось на фестивале Koktebel Jazz Party.
"Все прекрасно. Мы объездили огромное количество фестивалей, посетили много-много городов. Конечно же, здесь все прекрасно. И в целом замечательно. И персонал очень замечательный, который с нами работал. И это все достаточно идеально. И погода отличная, я сам жил в Лос-Анджелесе, в Южной Калифорнии. И могу сказать, что погода здесь даже немного лучше, чем там", — рассказал Яден.
По словам другого участника коллектива Барри Пармета, у Коктебеля есть что-то общее с югом Калифорнии.
"Я где-то три года назад был в Москве. И в первый раз здесь, в Крыму. Здесь все замечательно и, надо сказать, что чем-то даже похоже на юг Калифорнии по ландшафту, географии, солнцу", — сказал Пармет.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Гостем фестиваля в 2017 году стал президент России Владимир Путин.
Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры России. Музыкальным партнером фестиваля выступает Радио Jazz.
Фестиваль проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня".