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РИА Новости
Koktebel Jazz Party

Коллектив из США назвал крымский фестиваль Koktebel Jazz Party идеальным

18:18 23.08.2019 (обновлено: 22:01 23.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУчастники коллектива DAVE YADEN BAND на пресс-конференции в рамках фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму
Участники коллектива DAVE YADEN BAND на пресс-конференции в рамках фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Участники коллектива DAVE YADEN BAND на пресс-конференции в рамках фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 23 авг — РИА Новости. Лидер американского джазового коллектива Dave Yaden Band Девид Яден рассказал журналистам, что ему понравилось на фестивале Koktebel Jazz Party.

"Все прекрасно. Мы объездили огромное количество фестивалей, посетили много-много городов. Конечно же, здесь все прекрасно. И в целом замечательно. И персонал очень замечательный, который с нами работал. И это все достаточно идеально. И погода отличная, я сам жил в Лос-Анджелесе, в Южной Калифорнии. И могу сказать, что погода здесь даже немного лучше, чем там", — рассказал Яден.

По словам другого участника коллектива Барри Пармета, у Коктебеля есть что-то общее с югом Калифорнии.
"Я где-то три года назад был в Москве. И в первый раз здесь, в Крыму. Здесь все замечательно и, надо сказать, что чем-то даже похоже на юг Калифорнии по ландшафту, географии, солнцу", — сказал Пармет.
Девушка на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
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Море музыки и музыка у моря. В Крыму открывается Koktebel Jazz Party
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Гостем фестиваля в 2017 году стал президент России Владимир Путин.
Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры России. Музыкальным партнером фестиваля выступает Радио Jazz.
Фестиваль проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня".
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