Коллектив из США назвал крымский фестиваль Koktebel Jazz Party идеальным

"Все прекрасно. Мы объездили огромное количество фестивалей, посетили много-много городов. Конечно же, здесь все прекрасно. И в целом замечательно. И персонал очень замечательный, который с нами работал. И это все достаточно идеально. И погода отличная, я сам жил в Лос-Анджелесе, в Южной Калифорнии. И могу сказать, что погода здесь даже немного лучше, чем там", — рассказал Яден.