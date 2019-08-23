Трамп раскритиковал главу ФРС за то, что тот "ничего не делает"

Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите "Группы двадцати". 28 июня 2019

ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал главу ФРС Джерома Пауэлла за то, что тот "ничего не делает".

Ранее в пятницу Пауэлл заявил в ходе экономической конференции в Джексон-Хоуле, что торговая политика остается вызовом для американского центробанка, прозрачно намекнув на торговые войны, которые ведет нынешняя администрация Трампа. Пауэлл также не стал давать четкого сигнала по ставке ФРС в будущем, отметив лишь, что регулятор готов предоставлять больше стимулов в случае замедления роста мировой экономики.

"Как обычно, ФРС ничего не сделала! Невероятно, что они могут "говорить", не зная и не спрашивая, что я делаю, о чем будет объявлено в ближайшее время. У нас очень сильный доллар и очень слабая ФРС", - написал Трамп у себя в Twitter . Он не уточнил, о чем именно может быть объявлено в ближайшее время.

Американский лидер также задался вопросом, кто является большим врагом для американской экономики - Пауэлл или лидер Китая Си Цзиньпин.

Китай в пятницу объявил о введении с 1 сентября и 15 декабря дополнительных пошлин в 10% и 5% на американские товары объемом импорта в 75 миллиардов долларов в год, а также о возобновлении взимания пошлин на американские автомобили и комплектующие в 25% и 5%.