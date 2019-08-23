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РИА Новости

Трамп раскритиковал главу ФРС за то, что тот "ничего не делает"

17:58 23.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите "Группы двадцати". 28 июня 2019
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал главу ФРС Джерома Пауэлла за то, что тот "ничего не делает".
Ранее в пятницу Пауэлл заявил в ходе экономической конференции в Джексон-Хоуле, что торговая политика остается вызовом для американского центробанка, прозрачно намекнув на торговые войны, которые ведет нынешняя администрация Трампа. Пауэлл также не стал давать четкого сигнала по ставке ФРС в будущем, отметив лишь, что регулятор готов предоставлять больше стимулов в случае замедления роста мировой экономики.
"Как обычно, ФРС ничего не сделала! Невероятно, что они могут "говорить", не зная и не спрашивая, что я делаю, о чем будет объявлено в ближайшее время. У нас очень сильный доллар и очень слабая ФРС", - написал Трамп у себя в Twitter. Он не уточнил, о чем именно может быть объявлено в ближайшее время.
Американский лидер также задался вопросом, кто является большим врагом для американской экономики - Пауэлл или лидер Китая Си Цзиньпин.
Китай в пятницу объявил о введении с 1 сентября и 15 декабря дополнительных пошлин в 10% и 5% на американские товары объемом импорта в 75 миллиардов долларов в год, а также о возобновлении взимания пошлин на американские автомобили и комплектующие в 25% и 5%.
Эти шаги стали ответом на решение США ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом импорта 300 миллиардов долларов в год с 1 сентября и 15 декабря.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
15 августа, 17:53Сказано в эфире
Экономист: вводя новые пошлины, Трамп ударит не по Китаю, а по долларуКитай готов дать ответ на новые американские пошлины, заявили в Пекине. В эфире радио Sputnik экономист Владислав Гинько высказал мнение о том, каким может быть этот ответ.
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Джером ПауэллДональд ТрампСи ЦзиньпинСШАВ мире
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