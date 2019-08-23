Около десяти иностранных журналистов приехали освещать Koktebel Jazz Party

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 23 авг - РИА Новости. Порядка 10 иностранных журналистов приехали работать на Koktebel Jazz Party в Крыму, сообщил журналистам арт-директор международного фестиваля Михаил Иконников.

"Мы по традиции привозим не менее 10 журналистов из разных стран", - сказал Иконников.

Председатель оргкомитета Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселёв отметил, что иностранцы интересуются поездками в Крым.

"Что касается иностранцев в Крыму, то они приезжают, проявляют большой интерес. Конечно, это журналисты из разных стран мира. Были из Китая, из Индии, из постсоветского пространства. Французы проявляют интерес. Мне позвонил корреспондент Би-би-си и попросил дать интервью здесь, в Коктебеле. Я согласился. Дальше, я думаю, совместными усилиями, мы будет актуализировать международный туризм", - рассказал журналистам Киселев.

Председатель оргкомитета поблагодарил министерство культуры РФ и главу ведомства Владимира Мединского за поддержку фестиваля. Также Киселёв поблагодарил партнера фестиваля - компанию "Красный квадрат".

"Бренд фестиваля принадлежит международному информационному агентству "Россия сегодня". Я благодарен всей команде агентства, которая участвует в организации этого фестиваля", - сказал Киселев.

Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.

Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке министерства культуры Российской Федерации. Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ.