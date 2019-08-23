Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-23T18:20Z
https://ria.ru/20190823/1557840217.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155777/95/1557779511_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_381f42bb116db470ddabb167f19b702a.jpg
РИА Новости
Koktebel Jazz Party

Около десяти иностранных журналистов приехали освещать Koktebel Jazz Party

17:22 23.08.2019 (обновлено: 18:20 23.08.2019)
20
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПодготовка к открытию фестиваля Koktebel Jazz Party
Подготовка к открытию фестиваля Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Подготовка к открытию фестиваля Koktebel Jazz Party
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 23 авг - РИА Новости. Порядка 10 иностранных журналистов приехали работать на Koktebel Jazz Party в Крыму, сообщил журналистам арт-директор международного фестиваля Михаил Иконников.
"Мы по традиции привозим не менее 10 журналистов из разных стран", - сказал Иконников.
Девушка на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
Вчера, 08:00Культура
Море музыки и музыка у моря. В Крыму открывается Koktebel Jazz Party
Председатель оргкомитета Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселёв отметил, что иностранцы интересуются поездками в Крым.
"Что касается иностранцев в Крыму, то они приезжают, проявляют большой интерес. Конечно, это журналисты из разных стран мира. Были из Китая, из Индии, из постсоветского пространства. Французы проявляют интерес. Мне позвонил корреспондент Би-би-си и попросил дать интервью здесь, в Коктебеле. Я согласился. Дальше, я думаю, совместными усилиями, мы будет актуализировать международный туризм", - рассказал журналистам Киселев.
Председатель оргкомитета поблагодарил министерство культуры РФ и главу ведомства Владимира Мединского за поддержку фестиваля. Также Киселёв поблагодарил партнера фестиваля - компанию "Красный квадрат".
"Бренд фестиваля принадлежит международному информационному агентству "Россия сегодня". Я благодарен всей команде агентства, которая участвует в организации этого фестиваля", - сказал Киселев.
Волонтеры фестиваля Koktebel Jazz Party собирают мусор во время акции за чистый Крым
16 августа, 11:00РИА Новости
Koktebel Jazz Party подаст пример плоггинга
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.
Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке министерства культуры Российской Федерации. Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ.
Фестиваль проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня".
За день до Koktebel Jazz Party: подготовка к главному событию лета в Крыму
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party продлится с 23 по 25 августа.

Баннер ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
1 из 12

Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party продлится с 23 по 25 августа.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

На фестивале выступят около двух десятков джазовых коллективов из России, США, Японии, Сингапура, Франции, Германии и других стран.

Подготовка к ежегодному международному джазовому фестивалю Koktebel Jazz Party в Коктебелe
2 из 12

На фестивале выступят около двух десятков джазовых коллективов из России, США, Японии, Сингапура, Франции, Германии и других стран.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В этом году концерты пройдут на пяти площадках: к Главной и Волошинской сценам, коктебельским аквапарку и дельфинарию добавится новая сцена "Таврида-Арт".

Отдыхающие изучают схему площадки в Коктебеле, на которой пройдет ежегодный международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party
3 из 12

В этом году концерты пройдут на пяти площадках: к Главной и Волошинской сценам, коктебельским аквапарку и дельфинарию добавится новая сцена "Таврида-Арт".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Послушать выступления в дельфинарии можно будет в 14:00, на Волошинской сцене — с 15:00, в аквапарке — в 17:00.

Флаги с символикой ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
4 из 12

Послушать выступления в дельфинарии можно будет в 14:00, на Волошинской сцене — с 15:00, в аквапарке — в 17:00.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Концерты на основной сцене будут начинаться в семь часов вечера и заканчиваться около полуночи.

Подготовка к открытию фестиваля Koktebel Jazz Party
5 из 12

Концерты на основной сцене будут начинаться в семь часов вечера и заканчиваться около полуночи.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Организаторы привезли в Коктебель 20 тонн мощного звукового и светового оборудования, которое поможет создать неповторимую атмосферу праздника джаза на открытом воздухе.

Подготовка к открытию фестиваля Koktebel Jazz Party
6 из 12

Организаторы привезли в Коктебель 20 тонн мощного звукового и светового оборудования, которое поможет создать неповторимую атмосферу праздника джаза на открытом воздухе.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Баннер ежегодного международного джазового фестиваля в Коктебеле.

Баннер ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
7 из 12

Баннер ежегодного международного джазового фестиваля в Коктебеле.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Koktebel Jazz Party — больше, чем просто музыкальный фестиваль.

Подготовка к ежегодному международному джазовому фестивалю Koktebel Jazz Party в Коктебеле
8 из 12

Koktebel Jazz Party — больше, чем просто музыкальный фестиваль.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

24 августа гости Koktebel Jazz Party и волонтеры примут участие в забеге, во время которого соберут мусор в популярных туристических местах.

Подготовка сцены к ежегодному международному джазовому фестивалю Koktebel Jazz Party в Коктебеле
9 из 12

24 августа гости Koktebel Jazz Party и волонтеры примут участие в забеге, во время которого соберут мусор в популярных туристических местах.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Экологическая акция впервые пройдет в набирающем популярность формате плоггинга.

Подготовка к ежегодному международному джазовому фестивалю Koktebel Jazz Party в Коктебеле
10 из 12

Экологическая акция впервые пройдет в набирающем популярность формате плоггинга.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Кроме того, в дни фестиваля состоится волейбольный турнир KOKTEBEL JAZZ PARTY CUP 2019, присоединиться к которому смогут все желающие.

Подготовка к ежегодному международному джазовому фестивалю Koktebel Jazz Party в Коктебеле
11 из 12

Кроме того, в дни фестиваля состоится волейбольный турнир KOKTEBEL JAZZ PARTY CUP 2019, присоединиться к которому смогут все желающие.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Подготовка к международному фестивалю Koktebel Jazz Party 2019.

Подготовка сцены к ежегодному международному джазовому фестивалю Koktebel Jazz Party в Коктебеле
12 из 12

Подготовка к международному фестивалю Koktebel Jazz Party 2019.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 12

Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party продлится с 23 по 25 августа.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 12

На фестивале выступят около двух десятков джазовых коллективов из России, США, Японии, Сингапура, Франции, Германии и других стран.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
3 из 12

В этом году концерты пройдут на пяти площадках: к Главной и Волошинской сценам, коктебельским аквапарку и дельфинарию добавится новая сцена "Таврида-Арт".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
4 из 12

Послушать выступления в дельфинарии можно будет в 14:00, на Волошинской сцене — с 15:00, в аквапарке — в 17:00.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
5 из 12

Концерты на основной сцене будут начинаться в семь часов вечера и заканчиваться около полуночи.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
6 из 12

Организаторы привезли в Коктебель 20 тонн мощного звукового и светового оборудования, которое поможет создать неповторимую атмосферу праздника джаза на открытом воздухе.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
7 из 12

Баннер ежегодного международного джазового фестиваля в Коктебеле.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
8 из 12

Koktebel Jazz Party — больше, чем просто музыкальный фестиваль.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
9 из 12

24 августа гости Koktebel Jazz Party и волонтеры примут участие в забеге, во время которого соберут мусор в популярных туристических местах.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
10 из 12

Экологическая акция впервые пройдет в набирающем популярность формате плоггинга.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
11 из 12

Кроме того, в дни фестиваля состоится волейбольный турнир KOKTEBEL JAZZ PARTY CUP 2019, присоединиться к которому смогут все желающие.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
12 из 12

Подготовка к международному фестивалю Koktebel Jazz Party 2019.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
000000
Обсудить 0
Koktebel Jazz PartyКoktebel Jazz PartyКрымКоктебельРоссия
Рекомендуем
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 августа 2019
Глава Крыма приедет на открытие фестиваля Koktebel Jazz Party
РИА
Новости
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов а 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
Аксенов назвал Koktebel Jazz Party фестивалем номер один в Крыму
Депутат Государственной Думы РФ Светлана Савченко на пресс-конференции, посвященной открытию Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party – 2019 в Крыму
Депутат сравнила возвращение Крыма в Россию с джазовой импровизацией
Участники коллектива DAVE YADEN BAND на пресс-конференции в рамках фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму
Коллектив из США назвал крымский фестиваль Koktebel Jazz Party идеальным
Лента
новостей
Пресс-конференция, посвященная открытию Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party – 2019 в Крыму.
Киселев на фестивале джаза в Коктебеле призвал беречь природу Крыма
Участник коллектива Квартет К.И.М.М. гитарист Алексей Кузнецов на пресс-конференции, посвященной открытию Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party – 2019 в Крыму
Квартет Кузнецова представит в Коктебеле тему из "17 мгновений весны"
Никита Михалков
Михалков заявил о готовности плана восстановления Ялтинской киностудии
Комендант Московского Кремля Сергей Хлебников
Сергей Хлебников: "Спасская башня" – это музыка и никакой политики
Французский Биарриц перед началом саммита G7
Максимум безопасности, минимум неудобств: в Биаррице готовятся к G7
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
Васильева рассказала о преимуществах деловой повестки WorldSkills
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме рассказали, что нужно России для противостояния угрозам США
Александр Арнольдович Браверман
Корпорация МСП может оказать помощь восьми проектам в Челябинской области
Отдыхающие катаются на банане за катером в поселке Рыбачье в Крыму
Власти Кубани выделили 2,2 миллиарда рублей на организацию отдыха детей
Режиссер Михаил Ведышев (слева) во время съемок фильма Странник, 1987 год
Умер режиссер Михаил Ведышев
Экс-президент Перу Педро Пабло Кучински
Перуанский суд оставил экс-президента страны под домашним арестом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС
08:35Умер актер Карло Делле Пьяне
08:34В Приморье дожди размыли временную переправу между Владивостоком и Находкой
08:31Российские подлодки провели пуски баллистических ракет "Булава" и "Синева"
08:23В Биробиджане более 50 человек вывезли из зоны паводка
08:15Под Волгоградом три человека погибли при столкновении автобуса с иномаркой
07:55Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
07:47Эксперт оценил последствия отказа CMA CGM от использования Севморпути
07:30Трамп "отлично поговорил" с премьером Дании после отмены своего визита
07:26Трамп заявил, что он не виноват в падении биржевых индексов США в пятницу
06:59Трамп вновь пригрозил ввести "невиданные ранее" налоги на французское вино
06:48Трамп заявил, что КНДР не запрещено испытывать ракеты малой дальности
06:43Трамп выразил готовность к переговорам после повышения пошлин на товары КНР
06:36Трамп не будет возражать, если глава ФРС решит покинуть свою должность
06:31Соратник Зеленского назвал особый статус Донбасса "дорогой в никуда"
06:24США хотят помешать Китаю купить украинскую компанию "Мотор Сич", пишут СМИ
06:23Аваков может стать секретарем СНБО Украины, пишут СМИ
05:59Савченко заявила о начале украинизации России
05:55США будут грозить войной с Россией на территории Европы, заявил эксперт
05:38Фабрика по производству мороженого возобновила работу в сирийском Алеппо
Лента новостейМолния