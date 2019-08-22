За день до Koktebel Jazz Party: подготовка к главному событию лета в Крыму

Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party продлится с 23 по 25 августа.
Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party продлится с 23 по 25 августа.
На фестивале выступят около двух десятков джазовых коллективов из России, США, Японии, Сингапура, Франции, Германии и других стран.
На фестивале выступят около двух десятков джазовых коллективов из России, США, Японии, Сингапура, Франции, Германии и других стран.
В этом году концерты пройдут на пяти площадках: к Главной и Волошинской сценам, коктебельским аквапарку и дельфинарию добавится новая сцена "Таврида-Арт".
В этом году концерты пройдут на пяти площадках: к Главной и Волошинской сценам, коктебельским аквапарку и дельфинарию добавится новая сцена "Таврида-Арт".
Послушать выступления в дельфинарии можно будет в 14:00, на Волошинской сцене — с 15:00, в аквапарке — в 17:00.
Послушать выступления в дельфинарии можно будет в 14:00, на Волошинской сцене — с 15:00, в аквапарке — в 17:00.
Концерты на основной сцене будут начинаться в семь часов вечера и заканчиваться около полуночи.
Концерты на основной сцене будут начинаться в семь часов вечера и заканчиваться около полуночи.
Организаторы привезли в Коктебель 20 тонн мощного звукового и светового оборудования, которое поможет создать неповторимую атмосферу праздника джаза на открытом воздухе.
Организаторы привезли в Коктебель 20 тонн мощного звукового и светового оборудования, которое поможет создать неповторимую атмосферу праздника джаза на открытом воздухе.
Баннер ежегодного международного джазового фестиваля в Коктебеле.
Баннер ежегодного международного джазового фестиваля в Коктебеле.
Koktebel Jazz Party — больше, чем просто музыкальный фестиваль.
Koktebel Jazz Party — больше, чем просто музыкальный фестиваль.
24 августа гости Koktebel Jazz Party и волонтеры примут участие в забеге, во время которого соберут мусор в популярных туристических местах.
24 августа гости Koktebel Jazz Party и волонтеры примут участие в забеге, во время которого соберут мусор в популярных туристических местах.
Экологическая акция впервые пройдет в набирающем популярность формате плоггинга.
Экологическая акция впервые пройдет в набирающем популярность формате плоггинга.
Кроме того, в дни фестиваля состоится волейбольный турнир KOKTEBEL JAZZ PARTY CUP 2019, присоединиться к которому смогут все желающие.
Кроме того, в дни фестиваля состоится волейбольный турнир KOKTEBEL JAZZ PARTY CUP 2019, присоединиться к которому смогут все желающие.
Подготовка к международному фестивалю Koktebel Jazz Party 2019.
Подготовка к международному фестивалю Koktebel Jazz Party 2019.