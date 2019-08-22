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РИА Новости
Koktebel Jazz Party

За день до Koktebel Jazz Party: подготовка к главному событию лета в Крыму

17:37 22.08.2019
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Крым готовится встретить ежегодный фестиваль Koktebel Jazz Party. Коктебель в преддверии яркого праздника джаза — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party продлится с 23 по 25 августа.

Баннер ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
1 из 12

Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party продлится с 23 по 25 августа.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

На фестивале выступят около двух десятков джазовых коллективов из России, США, Японии, Сингапура, Франции, Германии и других стран.

Подготовка к ежегодному международному джазовому фестивалю Koktebel Jazz Party в Коктебелe
2 из 12

На фестивале выступят около двух десятков джазовых коллективов из России, США, Японии, Сингапура, Франции, Германии и других стран.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В этом году концерты пройдут на пяти площадках: к Главной и Волошинской сценам, коктебельским аквапарку и дельфинарию добавится новая сцена "Таврида-Арт".

Отдыхающие изучают схему площадки в Коктебеле, на которой пройдет ежегодный международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party
3 из 12

В этом году концерты пройдут на пяти площадках: к Главной и Волошинской сценам, коктебельским аквапарку и дельфинарию добавится новая сцена "Таврида-Арт".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Послушать выступления в дельфинарии можно будет в 14:00, на Волошинской сцене — с 15:00, в аквапарке — в 17:00.

Флаги с символикой ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
4 из 12

Послушать выступления в дельфинарии можно будет в 14:00, на Волошинской сцене — с 15:00, в аквапарке — в 17:00.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Концерты на основной сцене будут начинаться в семь часов вечера и заканчиваться около полуночи.

Подготовка к открытию фестиваля Koktebel Jazz Party
5 из 12

Концерты на основной сцене будут начинаться в семь часов вечера и заканчиваться около полуночи.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Организаторы привезли в Коктебель 20 тонн мощного звукового и светового оборудования, которое поможет создать неповторимую атмосферу праздника джаза на открытом воздухе.

Подготовка к открытию фестиваля Koktebel Jazz Party
6 из 12

Организаторы привезли в Коктебель 20 тонн мощного звукового и светового оборудования, которое поможет создать неповторимую атмосферу праздника джаза на открытом воздухе.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Баннер ежегодного международного джазового фестиваля в Коктебеле.

Баннер ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
7 из 12

Баннер ежегодного международного джазового фестиваля в Коктебеле.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Koktebel Jazz Party — больше, чем просто музыкальный фестиваль.

Подготовка к ежегодному международному джазовому фестивалю Koktebel Jazz Party в Коктебеле
8 из 12

Koktebel Jazz Party — больше, чем просто музыкальный фестиваль.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

24 августа гости Koktebel Jazz Party и волонтеры примут участие в забеге, во время которого соберут мусор в популярных туристических местах.

Подготовка сцены к ежегодному международному джазовому фестивалю Koktebel Jazz Party в Коктебеле
9 из 12

24 августа гости Koktebel Jazz Party и волонтеры примут участие в забеге, во время которого соберут мусор в популярных туристических местах.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Экологическая акция впервые пройдет в набирающем популярность формате плоггинга.

Подготовка к ежегодному международному джазовому фестивалю Koktebel Jazz Party в Коктебеле
10 из 12

Экологическая акция впервые пройдет в набирающем популярность формате плоггинга.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Кроме того, в дни фестиваля состоится волейбольный турнир KOKTEBEL JAZZ PARTY CUP 2019, присоединиться к которому смогут все желающие.

Подготовка к ежегодному международному джазовому фестивалю Koktebel Jazz Party в Коктебеле
11 из 12

Кроме того, в дни фестиваля состоится волейбольный турнир KOKTEBEL JAZZ PARTY CUP 2019, присоединиться к которому смогут все желающие.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Подготовка к международному фестивалю Koktebel Jazz Party 2019.

Подготовка сцены к ежегодному международному джазовому фестивалю Koktebel Jazz Party в Коктебеле
12 из 12

Подготовка к международному фестивалю Koktebel Jazz Party 2019.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
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Koktebel Jazz PartyКоктебельФото
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