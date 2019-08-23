Трех сотрудников уволили после проверки "Крестов-2" из-за жалоб на пытки

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Трех сотрудников петербургских "Крестов-2" уволили после проверки, проведенной в СИЗО, еще 20 человек привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-бюро ФСИН.

"Завершена проверка по факту чрезвычайного происшествия в СИЗО-1 по Санкт-Петербургу. По результатам проверки принято решение об увольнении трех сотрудников СИЗО-1 и привлечении к дисциплинарной ответственности 20 сотрудников и руководителей следственного изолятора и УФСИН", - рассказал собеседник агентства.