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РИА Новости

Трех сотрудников уволили после проверки "Крестов-2" из-за жалоб на пытки

17:18 23.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Акимов / Перейти в фотобанкЗдание следственного изолятора "Кресты-2"
Здание следственного изолятора Кресты-2
© РИА Новости / Владимир Акимов
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Здание следственного изолятора "Кресты-2". Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Трех сотрудников петербургских "Крестов-2" уволили после проверки, проведенной в СИЗО, еще 20 человек привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-бюро ФСИН.
"Завершена проверка по факту чрезвычайного происшествия в СИЗО-1 по Санкт-Петербургу. По результатам проверки принято решение об увольнении трех сотрудников СИЗО-1 и привлечении к дисциплинарной ответственности 20 сотрудников и руководителей следственного изолятора и УФСИН", - рассказал собеседник агентства.
Материалы проверки направлены в следственные органы "для принятия решений".
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