Михалков начнет съемки "Шоколадного револьвера" в конце декабря

СУДАК, 23 авг – РИА Новости. Режиссер Никита Михалков рассказал, что планирует начать съемки своего нового фильма "Шоколадный револьвер" в конце декабря – начале января.
"Съемки еще не начали, потому что у меня было несколько операций на ноге, мы откладывали. Поэтому, если Господь управит, в конце декабря или с 10 января мы должны начать", - сказал Михалков на мастер-классе на фестивале "Таврида-Арт".
Ранее Михалков на итоговом брифинге Московского международного кинофестиваля сообщил, что планирует начать съемки ближайшей осенью. Сценарий фильма режиссер написал вместе с братьями Олегом и Владимиром Пресняковыми. Других подробностей режиссер не разглашает.
Первый в России фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт" проходит 20-26 августа в Крыму. Он является частью арт-кластера "Таврида", в который также входят форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида". Как рассказал первый замглавы администрации президента РФ, председатель оргкомитета фестиваля Сергей Кириенко, от участников уже подано более 50 тысяч заявок, также ожидается участие более 30 тысяч зрителей.