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РИА Новости

Адвокат раскрыл детали обмена удерживаемыми между Россией и Украиной

16:55 23.08.2019
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© РИА Новости / Владислав СергиенкоПограничник на пункте пропуска между Россией и Украиной
Пограничник на пункте пропуска между Россией и Украиной
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
Пограничник на пункте пропуска между Россией и Украиной. Архивное фото
КИЕВ, 23 авг – РИА Новости. Киев в рамках обмена удерживаемыми лицами передаст Москве как россиян, так и граждан Украины, заявил адвокат Валентин Рыбин.
Ранее адвокат бывшего бойца спецподразделения "Беркут" Александра Саттарова сообщил, что обмен удерживаемыми между Украиной и РФ назначен на 28-29 августа. Кроме того, адвокат Рыбин сообщал РИА Новости, что Александр Баранов, Максим Одинцов и Евгений Мефедов примут участие в обмене заключенными между Украиной и РФ.
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Вчера, 14:12Радио
На финишной прямой. РФ и Украина готовятся к обмену заключенными
"Я не могу комментировать сам список, однако по имеющейся у меня информации, в обмене примут участие также граждане Украины", - сказал Рыбин в интервью, опубликованном на Youtube-канале журналиста Анатолия Шария, отвечая на вопрос о том, попали в список на обмен только граждане РФ или и те, кто имел украинский паспорт.
По словам адвоката, каждый из участников дал согласие на обмен, а также есть "юридический документ о том, что Украина к этому человеку не имеет больше никаких юридически-правовых претензий".
При этом он уточнил, что готовится помилование для тех, кому вынесены приговоры судов и кто будет участвовать в обмене для возвращения на территорию РФ.
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