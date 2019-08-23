В мэрию Москвы подали заявку на шествие 3 сентября

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Столичный муниципальный депутат Елена Филина сообщила, что вместе с главой штаба Геннадия Гудкова, проигравшего суд с избиркомами по поводу отказа в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, Эльвирой Вихаревой и журналисткой Викторией Ивлевой подали заявку в мэрию Москвы на проведение шествия в центре столицы 3 сентября.

"Подали на 3 сентября на вечер, на будний день, на шествие по маршруту от Новопушкинского сквера до Гоголевского бульвара", - сказала РИА Новости Филина.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.