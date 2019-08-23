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РИА Новости

В мэрию Москвы подали заявку на шествие 3 сентября

16:31 23.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание мэрии на Тверской улице в Москве
Здание мэрии на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Здание мэрии на Тверской улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Столичный муниципальный депутат Елена Филина сообщила, что вместе с главой штаба Геннадия Гудкова, проигравшего суд с избиркомами по поводу отказа в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, Эльвирой Вихаревой и журналисткой Викторией Ивлевой подали заявку в мэрию Москвы на проведение шествия в центре столицы 3 сентября.
"Подали на 3 сентября на вечер, на будний день, на шествие по маршруту от Новопушкинского сквера до Гоголевского бульвара", - сказала РИА Новости Филина.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Согласованный митинг прошел в Москве 10 августа. Тогда полицейские задержали 136 человек, которые после согласованного митинга продолжили шествие.
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