Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-23T16:48Z
https://ria.ru/20190823/1557837825.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155746/43/1557464325_0:215:2048:1367_1036x0_80_0_0_ad11f15562520d8476fe1394e2e01fa8.jpg
РИА Новости

В России установили более тысячи новых требований к профессиям

16:31 23.08.2019 (обновлено: 16:48 23.08.2019)
91
© предоставлено пресс-службой Министерства труда и социальной защитыМинистр труда и социальной защиты России Максим Топилин
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин
© предоставлено пресс-службой Министерства труда и социальной защиты
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. Архивное фото
КАЗАНЬ, 23 авг - РИА Новости. Порядка 1,2 тысячи новых требований к работникам установлено в настоящее время в России, они формируются не государством, а прежде всего профессиональными сообществами, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
"Мы очень внимательно с работодателями пытаемся определенным образом высказать свои пожелания системе образования. Это, я считаю, наша ключевая задача. Для этого мы делаем большую работу в России по подготовке так называемых профессиональных стандартов. Сейчас уже выпущено более 1,2 тысячи новых требований к профессиям, которые формируются не государством, а формируются прежде всего именно профессиональными сообществами, сообществами работодателей. И для нас является принципиально важным получение новых сигналов, новых вызовов, которые мы видим и пытаемся очень внимательно зафиксировать в ходе таких мероприятий, как чемпионат WorldSkills и мировой чемпионат, национальный чемпионат. Для рынка труда это является, как мне представляется, очень важной историей", - сказал Топилин на открытии саммита министров в рамках деловой программы WorldSkills.
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
Вчера, 16:02WorldSkills
Васильева рассказала о преимуществах деловой повестки WorldSkills
По его словам, Минтруд ведёт работу с Минпросвещения, "мы пытаемся внедрить различные новые тестовые технологии, новые демонстрационные экзамены".
"Это все такая опытная конструкция, которая нам позволяет тянуться вперёд, причём делать это постоянно. На мой взгляд, ключевым вызовом в этой работе является постоянство. Если мы чуть-чуть упускаем время, если мы немного перестаём отслеживать, что происходит на рынке труда, какие требования новые появляются у работодателей, у лучших компаний, компаний, которые являются лидерами в той или иной сфере, к сожалению, тогда система начинает, все системы начинают отставать. Нам нельзя этого допустить, и мы должны быть очень внимательными к тому, что происходит вокруг", - добавил министр.
Мировой чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Competition проходит в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. Ожидается, что его участниками станут порядка 1,6 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях — до 25 лет) из 65-70 стран. Лучших определят в более чем 50 компетенциях. Ожидается порядка 250 тысяч посетителей.
WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Региональные чемпионаты проходят более чем в половине субъектов РФ.
Церемония открытия 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 на стадионе Казань Арена
Вчера, 16:11WorldSkills
Голикова: WorldSkills в первый день посетили около 117 тысяч человек
000002
Обсудить 0
Навигатор абитуриентаСН_ОбразованиеWorld SkillsWorldSkills RussiaWorldSkillsWorldSkills Competition-2019Worldskills InternationalМаксим ТопилинРоссияКазаньОбщество
Рекомендуем
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
Васильева рассказала о преимуществах деловой повестки WorldSkills
РИА
Новости
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США
Apple подала заявку на патент "умных" часов с 5G
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова надеется, что участники WorldSkills останутся работать в России
Комар
Ученые назвали причину миграции опасных насекомых на север
Лента
новостей
Иконки мессенджеров на экране смартфона
Facebook и Instagram восстановили работу после сбоя
Комар
Комары на юге России опасны развитием эпидемий, считает эксперт
Основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов
Прощание с основателем Музея русской иконы пройдет 25 августа
Вид на Сухум
Кандидат в президенты Абхазии заявил, что страна "транжирит" помощь России
Мальчик катается на сегвее
В ГИБДД сообщили, когда завершат пересмотр ПДД для электробайков и сегвеев
Школьная ярмарка
"Единая Россия" проверит качество школьной формы по всей стране
Врачи во время операции
У пожаловавшейся на боли москвички обнаружили 25-килограммовую опухоль
Билли Айлиш и Финнеас О'Коннелл на ежегодной премии ASCAP Pop Music Awards в Беверли-Хиллз
Брат Билли Айлиш выпустил собственную песню
Американские ЗРК Patriot
В Турции рассказали, почему США отозвали предложение о продаже ЗРК Patriot
Литейщик пьет воду
Названы самые опасные профессии для репродуктивного здоровья работников
Лесли Максвелл
"Вечно молодая" пенсионерка раскрыла секрет привлекательности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС
08:35Умер актер Карло Делле Пьяне
08:34В Приморье дожди размыли временную переправу между Владивостоком и Находкой
08:31Российские подлодки провели пуски баллистических ракет "Булава" и "Синева"
08:23В Биробиджане более 50 человек вывезли из зоны паводка
08:15Под Волгоградом три человека погибли при столкновении автобуса с иномаркой
07:55Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
07:47Эксперт оценил последствия отказа CMA CGM от использования Севморпути
07:30Трамп "отлично поговорил" с премьером Дании после отмены своего визита
07:26Трамп заявил, что он не виноват в падении биржевых индексов США в пятницу
06:59Трамп вновь пригрозил ввести "невиданные ранее" налоги на французское вино
06:48Трамп заявил, что КНДР не запрещено испытывать ракеты малой дальности
06:43Трамп выразил готовность к переговорам после повышения пошлин на товары КНР
06:36Трамп не будет возражать, если глава ФРС решит покинуть свою должность
06:31Соратник Зеленского назвал особый статус Донбасса "дорогой в никуда"
06:24США хотят помешать Китаю купить украинскую компанию "Мотор Сич", пишут СМИ
06:23Аваков может стать секретарем СНБО Украины, пишут СМИ
05:59Савченко заявила о начале украинизации России
05:55США будут грозить войной с Россией на территории Европы, заявил эксперт
05:38Фабрика по производству мороженого возобновила работу в сирийском Алеппо
Лента новостейМолния