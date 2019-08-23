В России установили более тысячи новых требований к профессиям

КАЗАНЬ, 23 авг - РИА Новости. Порядка 1,2 тысячи новых требований к работникам установлено в настоящее время в России, они формируются не государством, а прежде всего профессиональными сообществами, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

"Мы очень внимательно с работодателями пытаемся определенным образом высказать свои пожелания системе образования. Это, я считаю, наша ключевая задача. Для этого мы делаем большую работу в России по подготовке так называемых профессиональных стандартов. Сейчас уже выпущено более 1,2 тысячи новых требований к профессиям, которые формируются не государством, а формируются прежде всего именно профессиональными сообществами, сообществами работодателей. И для нас является принципиально важным получение новых сигналов, новых вызовов, которые мы видим и пытаемся очень внимательно зафиксировать в ходе таких мероприятий, как чемпионат WorldSkills и мировой чемпионат, национальный чемпионат. Для рынка труда это является, как мне представляется, очень важной историей", - сказал Топилин на открытии саммита министров в рамках деловой программы WorldSkills.

По его словам, Минтруд ведёт работу с Минпросвещения, "мы пытаемся внедрить различные новые тестовые технологии, новые демонстрационные экзамены".

"Это все такая опытная конструкция, которая нам позволяет тянуться вперёд, причём делать это постоянно. На мой взгляд, ключевым вызовом в этой работе является постоянство. Если мы чуть-чуть упускаем время, если мы немного перестаём отслеживать, что происходит на рынке труда, какие требования новые появляются у работодателей, у лучших компаний, компаний, которые являются лидерами в той или иной сфере, к сожалению, тогда система начинает, все системы начинают отставать. Нам нельзя этого допустить, и мы должны быть очень внимательными к тому, что происходит вокруг", - добавил министр.

Мировой чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Competition проходит в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. Ожидается, что его участниками станут порядка 1,6 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях — до 25 лет) из 65-70 стран. Лучших определят в более чем 50 компетенциях. Ожидается порядка 250 тысяч посетителей.