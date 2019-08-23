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РИА Новости

Обвиняемый в шпионаже Уилан согласился провести операцию в России

16:08 23.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан согласен провести в России давно планировавшуюся операцию на паховой грыже, рассказал журналистам адвокат Владимир Жеребенков.
Ранее его адвокаты сообщали, что Уилан страдает от паховой грыжи, в СИЗО к нему приезжали врачи из Минздрава, которые осмотрели обвиняемого и запросили данные о его здоровье у коллег из США, дабы оценить динамику состояния его здоровья. Защитники отмечали, что ещё до ареста врачи в Штатах планировали его прооперировать.
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По словам Жеребенкова, недавно у Уилана было обострение травмы, он испытывает "постоянные ноющие боли". "Пола это беспокоит, и мы приняли решение, что будем настаивать на операции (в России - ред.). Он сказал, что да. Мы ждали только его согласия", - заявил адвокат.
Ходатайство об операции уже готово, его отвезут в СИЗО "Лефортово", где содержится Уилан, срок ареста которого в пятницу продлили до 29 августа, добавил Жеребенков.
Он также сообщил, что "последние следственные и процессуальные действия, а также экспертные исследования в большей степени играют в пользу защиты", а версия Уилана "о провокации преступления находит подтверждения".
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.
Тем не менее, адвокат мужчины Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь". Как полагал обвиняемый, на накопителе должны были содержаться фотографии из поездки в Сергиев Посад, в ходе которой они вместе с другом посетили лавру. Защитник считает, что из соображений продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку он имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".
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