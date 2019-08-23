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РИА Новости
WorldSkills

Васильева рассказала о преимуществах деловой повестки WorldSkills

16:02 23.08.2019 (обновлено: 16:12 23.08.2019)
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© РИА Новости / ТК "Городской телеканал" / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Ольга Васильева
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
© РИА Новости / ТК "Городской телеканал"
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Министр просвещения РФ Ольга Васильева. Архивное фото
КАЗАНЬ, 23 авг - РИА Новости. Деловая повестка мирового чемпионата WorldSkills создает хорошую платформу для совместного диалога о том, каким путем должно идти развитие национальных систем подготовки рабочих кадров, заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева.
"Деловая повестка мирового чемпионата создает хорошую платформу для совместного диалога о том, каким путем должно идти развитие национальных систем подготовки рабочих кадров, какие меры следует предпринять, чтобы исключить сдерживающие факторы на пути построения эффективной экономики всех государств-участников движения WorldSkills International", - заявила Васильева на открытии саммита министров в рамках деловой программы 45-го чемпионата WorldSkills.
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Мировой чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Competition проходит в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. Ожидается, что его участниками станут порядка 1,6 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях — до 25 лет) из 65-70 стран. Лучших определят в более чем 50 компетенциях. Ожидается порядка 250 тысяч посетителей.
WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Региональные чемпионаты проходят более чем в половине субъектов РФ.
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