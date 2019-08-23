В Совфеде прокомментировали идею сокращения рабочей недели

Вывеска у входа в здание, в котором располагается постоянное представительство Российской Федерации при Совете Европы в Страсбурге

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Говорить о перспективах перехода на четырехдневную рабочую неделю можно только по итогам реализации национальных проектов, считает глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным в пятницу заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю в России возможен в перспективе, но не "сию секунду", и он должен сопровождаться ростом производительности труда и сохранением уровня зарплаты.

"Я бы рассматривал этот вопрос после анализа реальных результатов исполнения национальных проектов", - сказал Рязанский РИА Новости в пятницу.

Он напомнил, что реализация нацпроектов запланирована до 2024 года.

"Нужно посмотреть, как будут реализованы проекты в социальной сфере, по цифровизации, эффективности вложения средств в дорожную инфраструктуру, другие проекты", - сказал законодатель.