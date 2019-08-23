В Совфеде прокомментировали идею сокращения рабочей недели

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Говорить о перспективах перехода на четырехдневную рабочую неделю можно только по итогам реализации национальных проектов, считает глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным в пятницу заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю в России возможен в перспективе, но не "сию секунду", и он должен сопровождаться ростом производительности труда и сохранением уровня зарплаты.
"Я бы рассматривал этот вопрос после анализа реальных результатов исполнения национальных проектов", - сказал Рязанский РИА Новости в пятницу.
Он напомнил, что реализация нацпроектов запланирована до 2024 года.
"Нужно посмотреть, как будут реализованы проекты в социальной сфере, по цифровизации, эффективности вложения средств в дорожную инфраструктуру, другие проекты", - сказал законодатель.
При этом он полагает, что следует обсуждать возможности сокращения рабочей недели как перспективу, "но все надо посмотреть, просчитать". В частности, нужно выяснить, как в этом случае будут трудиться работники бюджетной сферы – учителя, врачи, привел пример Рязанский.