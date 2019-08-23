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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали идею сокращения рабочей недели

15:52 23.08.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийВывеска у входа в здание, в котором располагается постоянное представительство Российской Федерации при Совете Европы в Страсбурге
Вывеска у входа в здание, в котором располагается постоянное представительство Российской Федерации при Совете Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Говорить о перспективах перехода на четырехдневную рабочую неделю можно только по итогам реализации национальных проектов, считает глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным в пятницу заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю в России возможен в перспективе, но не "сию секунду", и он должен сопровождаться ростом производительности труда и сохранением уровня зарплаты.
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"Я бы рассматривал этот вопрос после анализа реальных результатов исполнения национальных проектов", - сказал Рязанский РИА Новости в пятницу.
Он напомнил, что реализация нацпроектов запланирована до 2024 года.
"Нужно посмотреть, как будут реализованы проекты в социальной сфере, по цифровизации, эффективности вложения средств в дорожную инфраструктуру, другие проекты", - сказал законодатель.
При этом он полагает, что следует обсуждать возможности сокращения рабочей недели как перспективу, "но все надо посмотреть, просчитать". В частности, нужно выяснить, как в этом случае будут трудиться работники бюджетной сферы – учителя, врачи, привел пример Рязанский.
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Валерий РязанскийСовет Федерации РФЭкономика
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