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РИА Новости
Koktebel Jazz Party

Власти Феодосии поблагодарили Koktebel Jazz Party за помощь в ремонте ДК

15:35 23.08.2019 (обновлено: 18:20 23.08.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФлаги с символикой ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
Флаги с символикой ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаги с символикой ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 23 авг - РИА Новости. Администрация Феодосии признательна организаторам джазового фестиваля в Коктебеле за предложение помощи в ремонте Дома культуры поселка, где ранее произошел пожар, сказал на пресс-конференции в Коктебеле глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко.
Ранее председатель оргкомитета Международного фестиваля Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселёв сообщил журналистам, что сгоревший Дом культуры в Коктебеле частично восстановят на деньги от продажи билетов с Koktebel Jazz Party. Пожар в нем произошел в мае 2019 года.
"Случилось в мае месяце такое происшествие, произошло возгорание, которое привело к задымлению в зале дома культуры. Сейчас он в плачевном состоянии. Спасибо Дмитрию Константиновичу (Киселеву – ред.), он сам обратился с просьбой дать информацию о том, что необходимо сделать, чтобы зал отремонтировать", - сказал Бовтуненко.
Он добавил, что есть два варианта технического заключения, предполагающие полный ремонт всего дома культуры и восстановление главного зала.
"Готовим проектно-сметную документацию, и Дмитрий Константинович сказал, что в принципе готовы выполнить за свой счет ремонт зала", - сказал Бовтуненко, добавив, что ремонт всего дома культуры потребует существенных средств.
17-й международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party проходит 23-25 августа в Крыму. В первый день, 23 августа, на главной сцене выступят Dave Yarden Band (США), россияне Guru Groove Foundation и Алексей Кузнецов, а также американский горнист Рэнди Брекер в сопровождении биг-бенда Сергея Головни. В субботу, 24 августа, хедлайнерами станут Nils Wülker Band из Германии, россияне Billy's Band и Юлия Чичерина, а также джазовая певица из США Шарон Кларк. В воскресенье, 25 августа, на главной сцене выступят пианист Даниил Крамер (Россия), французы Lamuzegeule, международный коллектив Якова Окуня и американский блюз-бенд популярного гитариста Селвина Бёрчвуда.
Карта фестиваля Koktebel Jazz Party 2019
20 августа, 17:18Культура
Koktebel Jazz Party – 2019 пройдет на пяти площадках
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.
Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры РФ. Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ.
Фестиваль проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня".
Девушка на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
Вчера, 08:00Культура
Море музыки и музыка у моря. В Крыму открывается Koktebel Jazz Party
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