Спасшему младенца участковому из Саранска вручили Орден Славы Мордовии

"Мы вручаем награды нашим героям, о которых теперь знает мир, российские и зарубежные СМИ с восхищением говорят об отваге, проявленной при спасении ребенка. Спасибо за то, что так хорошо знаете и выполняете свою работу, не считаясь с риском для жизни. Этот поступок настолько значим для нас, что, узнав о нем, я в этот же день подписал указ о награждении. Хотелось бы поблагодарить сегодня вас, ваших родителей, за то, что они воспитали таких детей", - сказал глава республики.