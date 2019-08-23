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РИА Новости

Спасшему младенца участковому из Саранска вручили Орден Славы Мордовии

15:31 23.08.2019 (обновлено: 17:06 23.08.2019)
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© Фото : пресс-службой главы Республики МордовияЦеремония вручения Ордена Славы 3 степени участковому Василию Мартынову за спасение младенца в Саранске
Церемония вручения Ордена Славы 3 степени участковому Василию Мартынову за спасение младенца в Саранске
© Фото : пресс-службой главы Республики Мордовия
Церемония вручения Ордена Славы 3 степени участковому Василию Мартынову за спасение младенца в Саранске
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг - РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков вручил высшую награду республики - Орден Славы III степени - участковому Василию Мартынову, спасшему пятимесячного ребенка, которого отец хотел выбросить из окна третьего этажа в Саранске, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Днем 19 августа в правоохранительные органы от жителей города Саранска поступило сообщение о том, что взрослый мужчина, держа на вытянутых руках ребенка, угрожает выбросить его с третьего этажа многоэтажного дома. Подъехавшие на место сотрудники полиции и МЧС через балкон соседней квартиры смогли спасти маленького ребенка, который оказался пятимесячной дочерью злоумышленника. Девочка незамедлительно была передана медицинским работникам. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство", он находится под арестом.
© Фото : МВД РоссииУчастковый Василий Мартынов спасает ребенка, которого отец хотел выбросить из окна дома в Саранске
Участковый Василий Мартынов спасает ребенка, которого отец хотел выбросить из окна дома в Саранске
© Фото : МВД России
Участковый Василий Мартынов спасает ребенка, которого отец хотел выбросить из окна дома в Саранске
"Мы вручаем награды нашим героям, о которых теперь знает мир, российские и зарубежные СМИ с восхищением говорят об отваге, проявленной при спасении ребенка. Спасибо за то, что так хорошо знаете и выполняете свою работу, не считаясь с риском для жизни. Этот поступок настолько значим для нас, что, узнав о нем, я в этот же день подписал указ о награждении. Хотелось бы поблагодарить сегодня вас, ваших родителей, за то, что они воспитали таких детей", - сказал глава республики.
Награды также получили другие участники спасения младенца: полицейский (водитель) Виктор Ковальчук и замначальника службы пожаротушения пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Республике Мордовия Руслан Алукаев удостоены медалей "За заслуги перед Республикой Мордовия".
Автомобиль Следственного комитета РФ
20 августа, 11:01РИА Новости
СК завел дело на жителя Саранска, который хотел выкинуть младенца из окна
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