В Саранске спасли младенца, которого пьяный отец пытался выбросить из окна

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции в Саранске спасли грудного ребенка, которого пьяный отец угрожал выбросить с третьего этажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Республике Мордовия.

"Сообщение о том, что неадекватный мужчина выбрасывает в окно бытовую технику и грозит выкинуть ребенка, поступило в полицию от очевидцев в 14.38. Мужчина действительно взял ребенка за ноги и свесил его из окна с третьего этажа. В тот момент рядом с домом уже находились сотрудники полиции. Они пробрались к окну квартиры, где буянил мужчина, по карнизу с соседнего балкона. Участковый Василий Мартынов выхватил ребенка из рук пьяного отца", - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Там уточнили, что ребенок был в крови, но, по словам собеседника агентства, скорее всего, это была кровь мужчины, который сам наносил себе порезы. Малыша сразу передали врачам, которые отвезли его в больницу.