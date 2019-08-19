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РИА Новости

В Саранске спасли младенца, которого пьяный отец пытался выбросить из окна

16:37 19.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции в Саранске спасли грудного ребенка, которого пьяный отец угрожал выбросить с третьего этажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Республике Мордовия.
"Сообщение о том, что неадекватный мужчина выбрасывает в окно бытовую технику и грозит выкинуть ребенка, поступило в полицию от очевидцев в 14.38. Мужчина действительно взял ребенка за ноги и свесил его из окна с третьего этажа. В тот момент рядом с домом уже находились сотрудники полиции. Они пробрались к окну квартиры, где буянил мужчина, по карнизу с соседнего балкона. Участковый Василий Мартынов выхватил ребенка из рук пьяного отца", - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
Ребенок в больнице
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Там уточнили, что ребенок был в крови, но, по словам собеседника агентства, скорее всего, это была кровь мужчины, который сам наносил себе порезы. Малыша сразу передали врачам, которые отвезли его в больницу.
Мужчина задержан, сейчас он находится в отделе полиции. В пресс-службе подчеркнули, что ранее он был неоднократно судим за угон, причинение вреда здоровью и уничтожение имущества.
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МВД РФМордовияСаранскРоссияПроисшествия
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