Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-23T15:10Z
https://ria.ru/20190823/1557833324.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154804/35/1548043545_0:127:3266:1964_1036x0_80_0_0_bf4625583779496feed45291099fa20a.jpg
РИА Новости

Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху

15:07 23.08.2019 (обновлено: 15:10 23.08.2019)
958
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону взаимодействие по Сирии, Украину, борьбу с международным терроризмом и укрепление двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба Кремля.
"Продолжен обмен мнениями по региональной повестке дня. Выражена обоюдная заинтересованность в поддержании российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении, в совместной борьбе с международным терроризмом", - говорится в сообщении.
Также в ходе беседы премьер Израиля информировал главу российского государства об итогах своего недавнего визита на Украину. Кроме того, в ходе разговора были затронуты вопросы дальнейшего укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Условлено о продолжении контактов, добавили в пресс-службе Кремля.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Вчера, 07:39РИА Новости
Нетаньяху намекнул на причастность Израиля к налетам на Ирак
179120113
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеВойна в СирииВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуСирияРоссияИзраильУкраинаВ мире
Рекомендуем
Путин и Эрдоган
Эрдоган в разговоре с Путиным прокомментировал ситуацию в Идлибе
РИА
Новости
Река Иордан
Сирийский телеканал сообщил о задержании сотрудника израильскими силовиками
В Совфеде рассказали, какие типы вооружений необходимо разрабатывать России
Контейнеры в глубоководном порту Яншань в Шанхае
Китай ввел пошлины на американские товары стоимостью 75 миллиардов долларов
Лента
новостей
Лесли Максвелл
"Вечно молодая" пенсионерка раскрыла секрет привлекательности
Комендант Московского Кремля Сергей Хлебников
Комендант Кремля рассказал, как поймал вора в Риме
Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Путин выступил с заявлением по выходу США из ДРСМД
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 8 мая 2019
Зариф выступил против пересмотра ядерной сделки
Сирийские правительственные войска в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб
Идлибский котел. Что даст армии Асада контроль над Хан-Шейхуном
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме рассказали, что нужно России для противостояния угрозам США
Сергей Румас
Румас рассказал о принципе "две страны — один рынок" в интеграции с Россией
Лидер партии Голос и рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук
Партия Вакарчука призвала Зеленского внести проект об изменении конституции
Президент России Владимир Путин
В Кремле анонсировали важное заявление Путина после совещания по ДРСМД
Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин и Эрдоган обсудили по телефону взаимодействие в Идлибе
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати. День второй
В Кремле анонсировали встречу Путина и Эрдогана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС
08:35Умер актер Карло Делле Пьяне
08:34В Приморье дожди размыли временную переправу между Владивостоком и Находкой
08:31Российские подлодки провели пуски баллистических ракет "Булава" и "Синева"
08:23В Биробиджане более 50 человек вывезли из зоны паводка
08:15Под Волгоградом три человека погибли при столкновении автобуса с иномаркой
07:55Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
07:47Эксперт оценил последствия отказа CMA CGM от использования Севморпути
07:30Трамп "отлично поговорил" с премьером Дании после отмены своего визита
07:26Трамп заявил, что он не виноват в падении биржевых индексов США в пятницу
06:59Трамп вновь пригрозил ввести "невиданные ранее" налоги на французское вино
06:48Трамп заявил, что КНДР не запрещено испытывать ракеты малой дальности
06:43Трамп выразил готовность к переговорам после повышения пошлин на товары КНР
06:36Трамп не будет возражать, если глава ФРС решит покинуть свою должность
06:31Соратник Зеленского назвал особый статус Донбасса "дорогой в никуда"
06:24США хотят помешать Китаю купить украинскую компанию "Мотор Сич", пишут СМИ
06:23Аваков может стать секретарем СНБО Украины, пишут СМИ
05:59Савченко заявила о начале украинизации России
05:55США будут грозить войной с Россией на территории Европы, заявил эксперт
05:38Фабрика по производству мороженого возобновила работу в сирийском Алеппо
Лента новостейМолния