Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху

Владимир Путин во время телефонного разговора

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону взаимодействие по Сирии, Украину, борьбу с международным терроризмом и укрепление двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба Кремля.

"Продолжен обмен мнениями по региональной повестке дня. Выражена обоюдная заинтересованность в поддержании российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении, в совместной борьбе с международным терроризмом", - говорится в сообщении.