Комендант Кремля рассказал, чем угостят гостей фестиваля "Спасская башня"

"Гречневая каша, макароны, картошка с тушенкой – классика российской военной кухни. Расходится на ура. В первые дни фестиваля есть некая "кулинарная настороженность" наших гостей, зато потом четыре котла двух армейских полевых кухонь разлетаются за полчаса", - сказал Хлебников.