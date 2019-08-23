Комендант Кремля рассказал, чем угостят гостей фестиваля "Спасская башня"

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Гостей и участников фестиваля "Спасская башня" на Красной площади будут бесплатно угощать гречневой кашей, макаронами, картошкой с тушенкой, сообщил в интервью РИА Новости один из организаторов и вдохновителей фестиваля, комендант Кремля, генерал-лейтенант ФСО Сергей Хлебников.
Фестиваль начинается 23 августа и закончится 1 сентября.
"Гречневая каша, макароны, картошка с тушенкой – классика российской военной кухни. Расходится на ура. В первые дни фестиваля есть некая "кулинарная настороженность" наших гостей, зато потом четыре котла двух армейских полевых кухонь разлетаются за полчаса", - сказал Хлебников.
Он подчеркнул, что угощение бесплатное, а питание – качественное, готовят повара Президентского полка, "у нас очереди у этих кухонь".