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РИА Новости
Фестиваль "Спасская башня"

Комендант Кремля рассказал, чем угостят гостей фестиваля "Спасская башня"

15:00 23.08.2019 (обновлено: 15:12 23.08.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВоенный Образцовый оркестр Почетного караула (Россия) на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве
Военный Образцовый оркестр Почетного караула (Россия) на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Гостей и участников фестиваля "Спасская башня" на Красной площади будут бесплатно угощать гречневой кашей, макаронами, картошкой с тушенкой, сообщил в интервью РИА Новости один из организаторов и вдохновителей фестиваля, комендант Кремля, генерал-лейтенант ФСО Сергей Хлебников.
Фестиваль начинается 23 августа и закончится 1 сентября.
"Гречневая каша, макароны, картошка с тушенкой – классика российской военной кухни. Расходится на ура. В первые дни фестиваля есть некая "кулинарная настороженность" наших гостей, зато потом четыре котла двух армейских полевых кухонь разлетаются за полчаса", - сказал Хлебников.
Он подчеркнул, что угощение бесплатное, а питание – качественное, готовят повара Президентского полка, "у нас очереди у этих кухонь".
Читайте полный текст интервью Сергея Хлебникова >>
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