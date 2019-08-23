Сергей Хлебников: "Спасская башня" – это музыка и никакой политики

Военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в этом году на Красной площади Москвы с 23 августа по 1 сентября в 12-й раз. Это будет очередное грандиозное шоу на главной площади страны с участием зарубежных коллективов со всего мира, российских военных музыкантов и солистов оперы, джаза и рока. Приедет на фестиваль и его живой символ – французская певица Мирей Матье, споет и душа фестиваля Тамара Гвердцители, откроет фестиваль несравненный Игорь Бутман. Накануне фестиваля о его особенностях организации, безопасности проведения и тематике руководителю профильной редакции МИА "Россия сегодня" Сергею Сафронову рассказал один из его главных организаторов и вдохновителей, комендант Кремля генерал-лейтенант Федеральной службы охраны (ФСО России) Сергей Хлебников.

— Сергей Дмитриевич, как прошла подготовка к фестивалю в этом году?

— Подготовка фестиваля представляет собой определенный технологический процесс. Он практически непрерывен. Условным началом цикла подготовки можно считать завершение предыдущего фестиваля. Но только условным, поскольку, например, в разгар фестиваля 2018 года шли переговоры с зарубежными гостями мероприятия – потенциальными участниками 2019 года, и это стандартная практика, консультации с действующими и потенциальными спонсорами мероприятия, корректировалось взаимодействие с партнерами, обсуждались сценарные идеи и так далее. То есть, по сути, закладывался фундамент будущего фестиваля.

В настоящее время мы находимся в завершающей стадии этого технологического процесса и готовы представить результаты нашего труда зрителям.

— Сколько людей вы дополнительно привлекаете для проведения фестиваля?

— Постоянно в дирекции фестиваля работают не более 10 человек, во время фестиваля это количество возрастает в разы, до нескольких сотен, в том числе за счет волонтеров. Очень интересно наблюдать, когда команда снова встречается вместе в расширенном составе. Все радуются, волнуются в предвкушении новой интересной работы. Наступает живой и бурлящий процесс финальных приготовлений.

— Сложная международная обстановка негативно сказывается на организации фестиваля?

— Действительно, международная обстановка в целом и отношение к нашей стране отдельных государств в частности не способствуют интенсификации культурного сотрудничества и обмена. Но у нас есть несколько козырей, которые до сих пор действовали безотказно. Первый — основной принцип фестиваля "Спасская башня": никакой политики, никаких конкурсов. Только музыка и исполнительское мастерство военных оркестров имеют решающее значение. Национальность, блоковая принадлежность, вероисповедание и прочее не имеют значения. Своеобразное сражение, конечно, спонтанно возникает, но это сражение за зрительские симпатии. В конце фестиваля мы с удовольствием вручаем призы лучшему зарубежному и российскому коллективу. Но в определении победителя не участвуют военные, дипломаты, чиновники от культуры или функционеры от политики — только зрители через открытое голосование.

Второй козырь — это место проведения фестиваля и, если хотите, – его карма. Музыкальный спектакль, "декорациями" которому служат великие архитектурные памятники, вошедшие в мировую сокровищницу.

Третий козырь – зрители и поклонники фестиваля. Аншлаги на трибунах, бурные аплодисменты, живая, очень душевная реакция на происходящее способны растопить любой лед и побороть настороженность и предвзятость самого ярого любителя противостояний и раздора.

Четвертый козырь – организация фестиваля. В меру своих возможностей и ресурсов мы стремимся создать максимально комфортные условия пребывания участников фестиваля в Москве. Визовая и консульская поддержка, медицинское страхование, условия проживания и питания, транспортное обслуживание, культурная программа, сопровождение переводчиков до сих пор не вызывали каких-либо нареканий и более того — стали эталонными для наших зарубежных коллег, организаторов подобных мероприятий в Европе. Кстати, они часто присутствуют на наших фестивалях в качестве гостей.

Складывающаяся из этих элементов общая международная репутация фестиваля "Спасская башня" позволяет нам каждый год встречать в Москве гостей – участников очередного фестиваля, а провожать уже друзей.

— А кто был в прошлом году, не помните?

— Хорошо помню. Лучшими номерами, по мнению зрителей, стали выступления оркестра на велосипедах "Крещендо" из Голландии и оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова совместно с ансамблем барабанщиц Пансиона воспитанниц министерства обороны.

— Расходы на пребывание делегаций берут на себя организаторы или участники?

— Всегда расходы по пребыванию в стране по традиции берет на себя принимающая сторона, а за дорогу платят участники. Есть исключения, это касается тех коллективов, когда мы сами очень заинтересованы в их участии по сценарию.

— В каких гостиницах селятся участники?

— Обычно участников размещали в одной гостинице – "Салют" на Ленинском проспекте. В этом году с учетом большего количества участников и почетных гостей, которые приедут на фестиваль, арендованы номера в гостиницах "Салют" и "Турист". Они находятся недалеко друг от друга, это очень удобно по логистике.

— Будет ли прямая трансляция вечерней программы фестиваля по телевизору?

— Да, в заключительный день фестиваля 1 сентября будет прямой эфир и по ТВ, и на сайте фестиваля, и в соцсетях. Плюс репортажи будут в течение всего фестиваля. Мы благодарим ваших коллег за большой интерес к "Спасской башне", вниманием со стороны СМИ мы не обделены.

— Дневные представления будут?

— В этом году, как и в прошлом, будет одно дневное представление. На нем споет Мирей Матье. Оно будет абсолютно идентично вечернему шоу, за исключением салюта, светового и пиротехнического оформления. Идея с дневным показом родилась не случайно. Очень много заявок от образовательных учреждений, учреждений, воспитывающих детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей или с ограниченными возможностями здоровья. Детям поздно возвращаться по окончании вечерней программы. Также в дирекцию фестиваля поступает много пожеланий дневного представления от жителей Московской области. Тут та же проблема – представление заканчивается поздно и людям, тем более семьям с детьми, добраться до дома сложно. Дирекция фестиваля все это взвесила и приняла решение, что хотя бы одно дневное представление должно быть. Большая часть билетов на него распространяется в виде пригласительных, абсолютно бесплатно, в детские дома и благотворительные фонды. Мы против конвейера выступлений, как это делается на некоторых фестивалях. Мы увеличили количество представлений не с целью заработка денег от продажи билетов, а чтобы больше людей, детей в том числе, смогли посетить фестиваль бесплатно, в рамках социальной программы фестиваля (ежегодно более шести тысяч билетов дирекцией фестиваля предоставляется бесплатно – ред.). Если такие выступления поставить на конвейер ради получения финансовой выгоды, то в этом случае уйдет душа фестиваля, а пока она на месте.

— Как складывается взаимодействие с военным атташатом?

— В целом за прошедшие годы у нас сложились добрые и конструктивные отношения с посольствами и военными атташе стран-участниц (их количество уже более 60). Думаю, что здесь основную роль сыграло наше корректное позиционирование фестиваля и четкое исполнение всех обязательств. Циркулирующие в дипломатическом сообществе зарубежных государств, представленных в России, мнения зачастую имеют решающее значение для репутации потенциального партнера.

— Какого рода поддержку фестивалю оказывают Минобороны и МИД России?

— Министерство обороны РФ и МИД РФ являются одними из ключевых звеньев в организации фестиваля. Дело в том, что по российским законам приезд зарубежного военного оркестра на фестиваль является "…вводом иностранного воинского контингента на территорию Российской Федерации…", а уж если оркестр приезжает с подразделением вооруженного почетного караула все только еще более усложняется. Поэтому для соблюдения буквы закона официальной приглашающей стороной выступает министерство обороны РФ и все контакты с потенциальными участниками осуществляются на начальной стадии подготовки мероприятия по военно-дипломатическим каналам МО РФ. Кроме того, МО РФ осуществляет активную деятельность в области военного сотрудничества с зарубежными государствами (УВС МО РФ) и мы пользуемся их рекомендациями при подборе потенциальных участников ВФ. Регулярно МО РФ предоставляет свои аэродромы для стоянки и обслуживания военных бортов зарубежных коллективов.

МИД РФ также оказывает нам неоценимую помощь в обеспечении визовой и консульской поддержки участников фестиваля через свои зарубежные представительства, способствует налаживанию контактов.

В силу этих обстоятельств мы видим в МО РФ и МИД РФ активных и полноценных соорганизаторов фестиваля, заслуженно разделяющих его успех.

— В этом году были какие-то приоритеты у министерства обороны РФ?

— Они всегда будут, к примеру, в прошлом году было два коллектива, которые приняли участие в фестивале в рамках международного сотрудничества нашего военного ведомства с другими государствами, это коллективы из Шри-Ланки и Мьянмы, в этом году — Центральный оркестр Сухопутных сил самообороны Японии, который приглашен министром обороны Сергеем Шойгу во время его визита в Японию.

— Где же хранится оружие военных делегаций?

— Первая контрольная проверка оружия проходит в Чкаловском. А дальше оно перевозится на территорию Московского Кремля и хранится в служебном помещении, в комендатуре под охраной и сигнализацией. Оно пломбируется, опечатывается в ящиках и выдается только тем, за кем оно закреплено, в день выступления или на репетиции. Холостыми патронами, как правило, снабжаем мы. Даже специально закупали порох для мушкетов швейцарских гренадеров, которые принимали участие в фестивале в 2014 и 2018 годах.

— Сколько стран мира будет представлено на фестивале в этом году?

— На фестивале будет представлено 12 зарубежных стран (Азербайджан, Белоруссия, Египет, Италия, Казахстан, Китай, Норвегия, Турция, Япония, КНДР, Республика Корея – ред.), два международных союза: оркестр волынок и барабанов и группа кельтских танцев (объединяющие представителей 17 стран) и, конечно, лучшие военно-оркестровые коллективы РФ.

— Увидят ли зрители новые коллективы, которые еще ни разу не выходили на Красную площадь?

— Впервые на фестивале будут представлены коллективы Азербайджана и Корейской Народной Демократической Республики. Представители других стран уже бывали на фестивале в разные годы, однако в 2019 году они будут представлены коллективами, выступающими в России впервые. Исключения – военный оркестр из Египта и наши друзья из Беларуси. Но и они привезут абсолютно новую музыкальную программу, поэтому двух одинаковых фестивалей никогда не бывает.

— Вы назвали 14 иностранных коллективов, но заявки были от 20 стран. А какова судьба неудовлетворенных заявок? Они будут потом участвовать?

— Остальным коллективам мы предложили выступить в другой раз. Почему? Потому что сейчас хронометраж представления уже больше двух с половиной часов. Мы не можем забывать, что это вечер и трибунный комплекс находится под открытым небом. Накрыть его крышей – значит лишить наш фестиваль одного из самых главных его атрибутов – красоты Красной площади. Не будет изюминки, антуража, поэтому добавлять минуты до бесконечности мы не можем. В следующем году мы хотим пригласить военные коллективы стран антигитлеровской коалиции к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

— Какую культурную программу вы предлагаете участникам фестиваля?

— Конечно, посещение Московского Кремля и Большого Кремлевского дворца традиционно входят в культурные программы всех зарубежных коллективов – участников фестиваля. А групповая фотография оркестра в Грановитой палате, которую наши гости увозят с собой, стала чуть ли не главным сувениром.

Формируя культурную программу для коллективов, мы обычно предлагаем стандартные опции: обзорные автобусные и речные экскурсии по Москве, посещение Кремля и так далее. При этом мы оставляем свободу выбора нашим гостям и дополняем программу по их пожеланиям. Чаше всего они касаются специализированных военных и музыкальных музеев Москвы.

— На каком этапе находится реставрация кремлевских стен и башен?

— Реставрация обязательно завершится. Это предопределено тем, что Кремль – это резиденция главы государства, Кремль – это и всемирно известный памятник архитектуры и один из символов нашей страны. По проекту реставрация рассчитана до 2021 года включительно.

— Ремонт Спасской башни завершен?

— Ремонт Спасской башни в основном завершен. Планируются ремонтные и профилактические работы часового механизма в целях совершенствования звукоряда боя колоколов при исполнении государственного гимна. Сейчас это исполняется так, что не каждый понимает, что звучит гимн. Задача сложная, занимаемся ею уже давно, привлечены специалисты из других ведомств, делаем осторожные шаги в этом направлении. Надеюсь, что в следующем году работы будут завершены.

— Когда будет открыт подземный музей Кремля?

— Завершение работ планируется в 2020-21 году. Проект музея сложный с технической точки зрения.

— Рубиновые звезды Кремля не собираетесь менять на дореволюционных двуглавых орлов? Такая дискуссия время от времени возникает.

— Нет, мне о таких планах неизвестно. Более того, реставрация башен, где находятся звезды, практически завершена: рубиновое стекло в отдельных случаях менялось.

— На башнях Кремля именно рубиновое стекло или сам драгоценный камень?

— Рубиновое стекло, сваренное по особой технологии, не драгоценный камень.

— Как часто кремлевские звезды проходят техническое обслуживание?

— Сезонно: весна-лето-зима-осень. Их природа и так хорошо моет. Замена ламп предусмотрена, есть специальные приспособления, лестницы, подъемники, которые позволяют это делать безопасно.

— Возвращаемся к теме военно-музыкальных фестивалей. Проведение подобных мероприятий – это дополнительная нагрузка на людей, которые обеспечивают безопасность резиденции главы государства. Нужно ли здесь что-то менять специально?

— Это повседневная работа с нашими коллегами из сил обеспечения безопасности и правопорядка. Придя утром на службу, я знаю, сколько дежурит сотрудников ГУВД, Росгвардии. Сколько оперативных сотрудников работает на территории. Место это туристически притягательное, поэтому некоторые, нечистые на руку, пытаются этим воспользоваться, в частности, воры-карманники. Это, увы, практика мировая. Со мной такого рода беда могла случиться в Риме. Пока рассматривал красоты античности, в мою сумку попытались проникнуть "гости". Поймал уже, что называется, за руку в прямом смысле этого слова.

Свои обязанности четко выполняют сотрудники Росгвардии, МВД. Взаимодействие у нас хорошее. Особенно во время проведения крупных мероприятий, подобных фестивалю. Мы специально проводим рабочие совещания, где обговариваем все нюансы.

— И снова к музыкальной части мероприятия. Мирей Матье, живой символ фестиваля "Спасская башня", приедет в этом году?

— Мирей Матье, совершенно точно могу сказать, приедет. В различные дни фестиваля на его площадках выступят Тамара Гвердцители, Игорь Бутман, Хибла Герзмава, Анита Цой и, конечно, Мирей Матье. На генеральной репетиции выступит Тамара Гвердцители, на открытии будет Игорь Бутман. Мирей Матье выступит 30, 31 августа, а 1 сентября она примет участие в дневном и вечернем представлении.

— Какова в этом году тема фестиваля?

— Тему можно назвать так: "Соло с оркестром на Красной площади". То есть оркестры будут выступать с солистами: это будут певцы, музыканты, танцоры. Будут солировать и инструменталисты.

— Фестиваль "Спасская башня" уверенно вошел в тройку лучших военно-музыкальных фестивалей мира (с 1950 года в Шотландии проходит военно-музыкальный фестиваль – Edinburgh Military Tattoo, а в Швейцарии с 2006 года – Basel Military Tattoo). Как это удалось за столь короткий срок? И чем мы отличаемся от остальных, что у нас особенного?

— Действительно, фестиваль "Спасская башня", по мнению многих, входит в тройку крупнейших международных фестивалей. Это оценка и IATO – международной организации, объединяющей организаторов крупнейших мировых military tattoo (фестиваль был принят в состав организации в 2011 году).

Чем мы отличаемся от других? Публичные военно-музыкальные представления и фестивали широко распространены в Европе и США. Они, как правило, направлены на популяризацию военной атрибутики и ориентированы либо на аудиторию, прямо связанную с армейской жизнью, либо на молодежь призывного возраста и в первую очередь демонстрируют парадную сторону армейской жизни.

Изначально задачи проекта "Спасская башня" были сформулированы существенно шире, чем популяризация особенностей армейской субкультуры.

Военная история представляет собой неотъемлемую, а в отдельные периоды и главную часть истории нашего государства, поэтому тематической и музыкальной доминантой каждого фестиваля являлся колорит одного из масштабных событий отечественной военной истории – Дней воинской славы России, годовщин знаковых побед российского оружия, юбилеев и памятных дат в истории российских полков. Такое расширение традиционного формата фестивалей военных оркестров позволило эффективно демонстрировать не только воинские традиции и атрибуты, но и более широко патриотические ценности и исторические достижения нашего государства.

Важной задачей фестиваля всегда оставалась пропаганда отечественной культуры и в первую очередь ее музыкальной составляющей, поскольку русская музыка XIX-ХХ столетий представляет собой культурный феномен мирового значения. Использование российской музыкально-тематической основы не означает какого-либо ограничения или неудобства для зарубежных участников, поскольку русская военная музыка хорошо известна и признана за рубежом.

Остальные элементы, о которых мы уже говорили: место проведения фестиваля, безупречная организация, зрители, — все это вместе дало мощный толчок развитию фестиваля.

— Насколько прижились в рамках "Спасской башни" конный манеж и Детский городок?

— Конный манеж и Детский городок за годы проведения фестиваля стали его неотъемлемой частью. И в этом году эти площадки будут задействованы все дни фестиваля, более того, нагрузка на них существенно возрастет. Главная особенность их работы – возможность свободного посещения всех мероприятий москвичами и гостями столицы. А они смогут увидеть показательные выступления российских и зарубежных мастеров конного спорта, всадников Кремлевской школы верховой езды и Почетного кавалерийского эскорта Президентского полка Службы Коменданта Московского Кремля ФСО России, а также детские соревнования по верховой езде. Детская программа "Спасская башня – детям" будет включать Фестиваль детских и молодежных духовых оркестров, межрегиональный смотр-конкурс детских Почетных караулов из различных регионов России, мастер-классы для детей.

Во второй раз в период проведения фестиваля будет проходить всеармейский смотр – конкурс военных духовых оркестров Минобороны России. Все эти мероприятия по традиции дополняются показательными выступлениями зарубежных коллективов – участников фестиваля. Так что в дневное время на Красной площади будет весело, интересно и людно. Мероприятия, составляющие дневную программу фестиваля, привлекают на Красную площадь свыше 300 тысяч человек.

— Чем будут угощать гостей организаторы фестиваля?

— Гречневая каша, макароны, картошка с тушенкой – классика российской военной кухни. Расходится "на ура". В первые дни фестиваля есть некая кулинарная настороженность наших гостей, зато потом четыре котла двух армейских полевых кухонь разлетаются за полчаса.

— Они работают бесплатно или платно?

— Бесплатно. Повара Президентского полка готовят качественно, у нас очереди у этих кухонь.

— Что бы вы сказали зрителям фестиваля? Ради чего обязательно нужно посетить фестиваль в этом году? Чем он будет отличаться от предыдущих?

— Двух одинаковых фестивалей не было. Это первое. Второе, где и когда в течение вечера можно увидеть более 20 ярких, самобытных коллективов, удивляющих не только исполнительским мастерством, но и военной четкостью. Военные оркестры это не только и не столько марши. Музыкальная палитра фестиваля представлена всеми направлениями от классики до рока и эстрадных шлягеров.