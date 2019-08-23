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РИА Новости

Опасные комары могут добраться до других регионов России, считает ученый

14:57 23.08.2019
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© CC BY 2.0 / John TannСамка комара
Самка комара
© CC BY 2.0 / John Tann
Самка комара. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 23 авг – РИА Новости. Комары, переносящие смертельно опасные тропические болезни, могут угрожать не только жителям юга России, в зоне риска – Сибирь и Дальний Восток, сообщил РИА Новости профессор Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Михаил Щелканов.
По мнению ученых, угроза распространения тропических болезней может приобрести более широкие масштабы, чем семь заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани: комару-переносчику смертельно опасной болезни достаточно укусить хотя бы одного человека, и эпидемия может охватить целый регион.
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По словам Щелканова, это общемировая проблема, когда переносчики тропических болезней оказываются в районах, в которых, в принципе, быть не должны. "Специалисты давно занимаются проблемой обнаружения инвазивных видов кровососущих насекомых на черноморском побережье. Если вспомнить историю, то до начала 1930-х годов в районе Сочи, абхазского побережья комары-переносчики опасных заболеваний обитали полчищами", - сказал ученый.
По его словам, климатические изменения способствуют изменению ареалов животных и растений, и комары - не исключение. "Они могут быть не только в Крыму или на Черноморском побережье Кавказа, но и в Западной Сибири, на Дальнем Востоке, везде, где есть условия для выживания комаров, туда будут "заходить" и более южные виды, которых раньше мы не обнаруживали. Только не надо думать, что местные виды безобидны - они не менее опасны в плане переноса различных патогенов", - сказал собеседник агентства.
Щелканов добавил, что в России существует лучшая в мире система обеспечения биологической безопасности, которая гарантирует население страны от бесконтрольного развития опасных эпидемических ситуаций.
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СибирьДальний ВостокДальневосточный федеральный университетРоссийская академия наукРоссияОбщество
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