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РИА Новости

Комендант Кремля рассказал, как поймал вора в Риме

14:57 23.08.2019 (обновлено: 15:04 23.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир ПесняКомендант Московского Кремля Сергей Хлебников
Комендант Московского Кремля Сергей Хлебников
© РИА Новости / Владимир Песня
Комендант Московского Кремля Сергей Хлебников. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Комендант Кремля, ответственный за безопасность резиденции президента России, генерал-лейтенант ФСО Сергей Хлебников в интервью РИА Новости рассказал о курьезном случае, когда его хотели обокрасть в Риме.
"Со мной такого рода беда могла случиться в Риме. Пока рассматривал красоты античности, в мою сумку попытались проникнуть "гости". Поймал уже, что называется, за руку в прямом смысле этого слова", - сказал Хлебников, не уточняя другие детали.
Читайте полный текст интервью Сергея Хлебникова >>
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