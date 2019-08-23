Комендант Кремля рассказал, как поймал вора в Риме

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Комендант Кремля, ответственный за безопасность резиденции президента России, генерал-лейтенант ФСО Сергей Хлебников в интервью РИА Новости рассказал о курьезном случае, когда его хотели обокрасть в Риме.

"Со мной такого рода беда могла случиться в Риме. Пока рассматривал красоты античности, в мою сумку попытались проникнуть "гости". Поймал уже, что называется, за руку в прямом смысле этого слова", - сказал Хлебников, не уточняя другие детали.