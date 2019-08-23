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РИА Новости

В Испании третий человек умер от листериоза

14:50 23.08.2019
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© AP Photo / Emilio MorenattiМашина скорой помощи в Испании
Машина скорой помощи в Испании
© AP Photo / Emilio Morenatti
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Третий летальный случай, вызванный листериозом, зарегистрирован в Испании, сообщает газета ABC со ссылкой на представителя управления здравоохранения региона Хосе Мигеля Сиснероса.
Сообщается, что 72-летний мужчина скончался в Андалусии. По словам Сиснероса, мужчина поступил в больницу 10 августа с высокой температурой, анализ крови у пациента выявил листериоз. Сиснерос добавил, что у мужчины была терминальная стадия рака поджелудочной железы.
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Число заразившихся листериозом в Испании превысило 130 человек
Ранее сообщалось о двух погибших от листериоза в Испании. Первой жертвой инфекции стала 90-летняя женщина. Она скончалась в одной из больниц Андалусии. В четверг стало известно о второй жертве - 62 -летнем мужчине. Он скончался в больнице города Торрелавега в провинции Кантабрия (автономное сообщество Кантабрия). Согласно заявлению главного управления общественного здравоохранения, его смерть не связана со вспышкой листериоза в Андалусии, причиной которой стал мясной рулет марки La Mecha.
Как отметил Сиснерос, в пятницу число инфецированных листриозом в Андалусии возросло до 186 человек, 99 из них госпитализированы, включая 31 беременную женщину. Ранее сообщалось о 161 заболевшем.
Испанский министр здравоохранения, потребления и социального обеспечения Мария Луиса Карседо во вторник объявила об общенациональной санитарной тревоге.
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В Британии пересмотрят систему больничного питания из-за листериоза
Как было установлено, источником распространения инфекции являлся мясной рулет марки La Mecha производства севильской компании Magrudis, изъятый из продажи еще 14 августа. Из торговых сетей были отозваны все изделия производителя. Сообщается, что власти Испании оповестили международные организации о вспышке листериоза в стране.
Листериоз - инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое патогенными представителями рода Listeria. Оно характеризуется множеством источников и резервуаров инфекции, разнообразием путей и факторов передачи возбудителя, полиморфизмом клинических проявлений, высокой смертностью у новорожденных и лиц с иммунодефицитами.
Наибольшее значение в распространении листериоза играет его способность длительное время сохраняться в различных продуктах питания, в том числе упакованных в барьерные пленки, ограничивающие доступ кислорода.
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