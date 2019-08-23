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РИА Новости

Гимн зазвучит на Красной площади по-новому в 2020 году

14:45 23.08.2019 (обновлено: 15:07 23.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПраздничный салют, посвященный встрече Нового года, в Москве
Праздничный салют, посвященный встрече Нового года, в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Праздничный салют, посвященный встрече Нового года, в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Ремонт и реставрация Спасской башни фактически завершены, куранты, исполняющие государственный гимн России, зазвучат по-новому уже в следующем году, сообщил в интервью РИА Новости комендант Кремля генерал-лейтенант ФСО Сергей Хлебников.
"Ремонт Спасской башни, в основном, завершен. Планируются ремонтные и профилактические работы часового механизма в целях совершенствования звукоряда боя колоколов при исполнении государственного гимна. Сейчас это исполняется так, что не каждый понимает, что звучит гимн. Надеюсь, что в следующем году работы будут завершены", - сказал Хлебников.
Читайте полный текст интервью Сергея Хлебникова >>
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