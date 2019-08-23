Гимн зазвучит на Красной площади по-новому в 2020 году

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Ремонт и реставрация Спасской башни фактически завершены, куранты, исполняющие государственный гимн России, зазвучат по-новому уже в следующем году, сообщил в интервью РИА Новости комендант Кремля генерал-лейтенант ФСО Сергей Хлебников.

"Ремонт Спасской башни, в основном, завершен. Планируются ремонтные и профилактические работы часового механизма в целях совершенствования звукоряда боя колоколов при исполнении государственного гимна. Сейчас это исполняется так, что не каждый понимает, что звучит гимн. Надеюсь, что в следующем году работы будут завершены", - сказал Хлебников.