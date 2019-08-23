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РИА Новости

Менять кремлевские звезды на двуглавых орлов не планируется, заявили в ФСО

14:45 23.08.2019 (обновлено: 15:08 23.08.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТроицкая, Комендантская, Оружейная и Боровицкая башни Московского Кремля
Троицкая, Комендантская, Оружейная и Боровицкая башни Московского Кремля
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Троицкая, Комендантская, Оружейная и Боровицкая башни Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Рубиновые звезды на башнях Кремля менять на двуглавых орлов не планируется, сообщил в интервью РИА Новости комендант Кремля генерал-лейтенант ФСО Сергей Хлебников.
"Мне о таких планах [замены звезд на двуглавых орлов] не известно. Более того, реставрация башен, где находятся звезды, практически завершена: рубиновое стекло в отдельных случаях менялось", - сказал Хлебников.
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Он пояснил, что кремлевские звезды сделаны не из драгоценного камня, а из специального стекла: "Рубиновое стекло, сваренное по особой технологии, не драгоценный камень".
По его словам, техническое обслуживание звезд происходит сезонно: весна-лето-зима-осень.
"Их природа и так хорошо моет. Замена предусмотрена ламп, есть специальные приспособления, лестницы, подъемники, которые позволяют это делать безопасно", - отметил собеседник агентства.
Читайте полный текст интервью Сергея Хлебникова >>
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ФСОСергей ХлебниковМосковский Кремль (музей-заповедник)Общество
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