Менять кремлевские звезды на двуглавых орлов не планируется, заявили в ФСО

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Рубиновые звезды на башнях Кремля менять на двуглавых орлов не планируется, сообщил в интервью РИА Новости комендант Кремля генерал-лейтенант ФСО Сергей Хлебников.

"Мне о таких планах [замены звезд на двуглавых орлов] не известно. Более того, реставрация башен, где находятся звезды, практически завершена: рубиновое стекло в отдельных случаях менялось", - сказал Хлебников.

Он пояснил, что кремлевские звезды сделаны не из драгоценного камня, а из специального стекла: "Рубиновое стекло, сваренное по особой технологии, не драгоценный камень".

По его словам, техническое обслуживание звезд происходит сезонно: весна-лето-зима-осень.