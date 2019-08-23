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РИА Новости
Культура

Комендант рассказал, когда в Кремле откроют подземный музей

14:36 23.08.2019 (обновлено: 14:49 23.08.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Максим Блинов
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Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Подземный музей Московского Кремля будет открыт в 2020-21 годах, сообщил в интервью РИА Новости комендант Кремля генерал-лейтенант ФСО Сергей Хлебников.
"Завершение работ планируется в 2020-21 годах. Проект музея сложный с технической точки зрения", - сказал Хлебников.
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7 января, 08:00Специальный репортаж
Из-под земли достали. Кто и зачем копал под Кремль
В 2016 году президент России Владимир Путин поручил министерству культуры, управделами и ФСО подготовить и представить предложения по созданию полноценного подземного музейного комплекса после того, как в подвальных помещениях разобранного 14-го корпуса Кремля были обнаружены остатки фундамента храма Чуда Михаила Архангела.
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КультураМосковский КремльМосковский Кремль (музей-заповедник)Москва
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