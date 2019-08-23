Комендант рассказал, когда в Кремле откроют подземный музей

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Подземный музей Московского Кремля будет открыт в 2020-21 годах, сообщил в интервью РИА Новости комендант Кремля генерал-лейтенант ФСО Сергей Хлебников.
"Завершение работ планируется в 2020-21 годах. Проект музея сложный с технической точки зрения", - сказал Хлебников.
В 2016 году президент России Владимир Путин поручил министерству культуры, управделами и ФСО подготовить и представить предложения по созданию полноценного подземного музейного комплекса после того, как в подвальных помещениях разобранного 14-го корпуса Кремля были обнаружены остатки фундамента храма Чуда Михаила Архангела.