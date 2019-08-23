Комендант рассказал, когда в Кремле откроют подземный музей

Из-под земли достали. Кто и зачем копал под Кремль

Из-под земли достали. Кто и зачем копал под Кремль

В 2016 году президент России Владимир Путин поручил министерству культуры, управделами и ФСО подготовить и представить предложения по созданию полноценного подземного музейного комплекса после того, как в подвальных помещениях разобранного 14-го корпуса Кремля были обнаружены остатки фундамента храма Чуда Михаила Архангела.