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РИА Новости
Война в Сирии

Путин и Эрдоган договорились активизировать усилия в Идлибе

14:19 23.08.2019
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© РИА НовостиОсвобожденный Хан-Шейхун
Освобожденный Хан-Шейхун
© РИА Новости
Освобожденный Хан-Шейхун. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились активизировать усилия для ликвидации террористической угрозы, исходящей из зоны деэскалации Идлиб в Сирии, сообщила пресс-служба Кремля.
"Обсуждались вопросы российско-турецкого взаимодействия в контексте стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб. Условлено об активизации совместных усилий в целях ликвидации исходящей из этого района террористической угрозы и обеспечения выполнения Сочинского меморандума от 17 сентября 2018 года", - говорится в сообщении.
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