Открытие фестиваля "Спасская башня". Прямая трансляция

В Москве проходит открытие международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который будет проходить до 1 сентября. Центральное место в программе занимает выступление Президентского оркестра, роты специального караула и кавалерийского почетного эскорта Президентского полка. В мероприятии принимают участие около 30 военно-оркестровых и творческих коллективов из 12 стран. Число зрителей – более 30 тысяч человек.