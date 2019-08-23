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РИА Новости

Открытие фестиваля "Спасская башня". Прямая трансляция

14:35 23.08.2019 (обновлено: 16:33 23.08.2019)
2027
В Москве проходит открытие международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который будет проходить до 1 сентября. Центральное место в программе занимает выступление Президентского оркестра, роты специального караула и кавалерийского почетного эскорта Президентского полка. В мероприятии принимают участие около 30 военно-оркестровых и творческих коллективов из 12 стран. Число зрителей – более 30 тысяч человек.
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Спасская башняВладимир ПутинМоскваОбщество
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