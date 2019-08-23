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РИА Новости
Koktebel Jazz Party

Квартет Кузнецова представит в Коктебеле тему из "17 мгновений весны"

14:14 23.08.2019 (обновлено: 14:41 23.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкУчастник коллектива "Квартет К.И.М.М." гитарист Алексей Кузнецов на пресс-конференции, посвященной открытию Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party – 2019 в Крыму
Участник коллектива Квартет К.И.М.М. гитарист Алексей Кузнецов на пресс-конференции, посвященной открытию Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party – 2019 в Крыму
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 23 авг - РИА Новости. Джазовый музыкант Алексей Кузнецов сообщил, что в пятницу для публики фестиваля Koktebel Jazz Party прозвучит оригинальное сочинение - мелодия "Мгновения" из кинофильма "17 мгновений весны" джазовой интерпретации.
"Программа ритмичная, гармоничная. Все есть, на любой вкус – и быстрое, и среднее, и медленное. И блюз, и босанова. И оригинальное сочинение, в частности, тема из "17 мгновений весны", - сказал журналистам на пресс-конференции в Коктебеле по случаю открытия фестиваля Koktebel Jazz Party Кузнецов.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной фестивалю Koktebel Jazz Party
1 августа, 14:45РИА Новости
Киселев пообещал гостям Koktebel Jazz Party джазовые сюрпризы
Он уточнил, что это будет джазовая интерпретация знаменитой мелодии "Мгновения".
В составе квартета К.И.М.М вечером в пятницу в Коктебеле выступит Алексей Кузнецов (гитара), Александр Миронов (рояль), Игорь Игнатов (ударные) и Владимир Кольцов-Крутов (контрабас)
17-ый международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет 23-25 августа в Крыму. В первый день, 23 августа, на главной сцене выступят Dave Yarden Band (США), россияне Guru Groove Foundation и Алексей Кузнецов, а также американский горнист Рэнди Брекер в сопровождении биг-бенда Сергея Головни. В субботу, 24 августа, хедлайнерами станут Nils Wülker Band из Германии, россияне Billy's Band и Юлия Чичерина, а также джазовая певица из США Шарон Кларк. В воскресенье, 25 августа, на главной сцене выступят пианист Даниил Крамер (Россия), французы Lamuzegeule, международный коллектив Якова Окуня и американский блюз-бенд популярного гитариста Селвина Бёрчвуда.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.
Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке министерства культуры РФ. Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ.
Фестиваль проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня".
Карта фестиваля Koktebel Jazz Party 2019
20 августа, 17:18Культура
Koktebel Jazz Party – 2019 пройдет на пяти площадках
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Koktebel Jazz PartyКoktebel Jazz PartyМинистерство культуры РФКоктебельРоссия
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