Квартет Кузнецова представит в Коктебеле тему из "17 мгновений весны"

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 23 авг - РИА Новости. Джазовый музыкант Алексей Кузнецов сообщил, что в пятницу для публики фестиваля Koktebel Jazz Party прозвучит оригинальное сочинение - мелодия "Мгновения" из кинофильма "17 мгновений весны" джазовой интерпретации.

"Программа ритмичная, гармоничная. Все есть, на любой вкус – и быстрое, и среднее, и медленное. И блюз, и босанова. И оригинальное сочинение, в частности, тема из "17 мгновений весны", - сказал журналистам на пресс-конференции в Коктебеле по случаю открытия фестиваля Koktebel Jazz Party Кузнецов.

Он уточнил, что это будет джазовая интерпретация знаменитой мелодии "Мгновения".

В составе квартета К.И.М.М вечером в пятницу в Коктебеле выступит Алексей Кузнецов (гитара), Александр Миронов (рояль), Игорь Игнатов (ударные) и Владимир Кольцов-Крутов (контрабас)

17-ый международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет 23-25 августа в Крыму. В первый день, 23 августа, на главной сцене выступят Dave Yarden Band (США), россияне Guru Groove Foundation и Алексей Кузнецов, а также американский горнист Рэнди Брекер в сопровождении биг-бенда Сергея Головни. В субботу, 24 августа, хедлайнерами станут Nils Wülker Band из Германии, россияне Billy's Band и Юлия Чичерина, а также джазовая певица из США Шарон Кларк. В воскресенье, 25 августа, на главной сцене выступят пианист Даниил Крамер (Россия), французы Lamuzegeule, международный коллектив Якова Окуня и американский блюз-бенд популярного гитариста Селвина Бёрчвуда.

Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.

Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке министерства культуры РФ. Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ.