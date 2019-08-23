Эрдоган в разговоре с Путиным прокомментировал ситуацию в Идлибе

АНКАРА, 23 авг – РИА Новости. Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию в Идлибе, турецкий лидер отметил, что нарушения режима перемирия вредят урегулированию в Сирии, сообщает в пятницу администрация турецкого лидера.

"Президенты Турции и России провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и вопросы двусторонних отношений. Наш президент сообщил своему российскому коллеге, что нарушение режима перемирия в Идлибе открыло дорогу большому гуманитарному кризису. Он отметил, что эти атаки наносят большой вред усилиям по урегулированию сирийского кризиса, а также представляют собой серьезную угрозу с точки зрения национальной безопасности нашей страны", - говорится в сообщении.

После переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.

Спустя три дня, 5 августа, армия возобновила операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований, которые, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по поселениям в этом районе.

Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операцию против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.