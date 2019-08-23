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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган в разговоре с Путиным прокомментировал ситуацию в Идлибе

14:09 23.08.2019 (обновлено: 14:30 23.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПутин и Эрдоган
Путин и Эрдоган
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин и Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 23 авг – РИА Новости. Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию в Идлибе, турецкий лидер отметил, что нарушения режима перемирия вредят урегулированию в Сирии, сообщает в пятницу администрация турецкого лидера.
"Президенты Турции и России провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и вопросы двусторонних отношений. Наш президент сообщил своему российскому коллеге, что нарушение режима перемирия в Идлибе открыло дорогу большому гуманитарному кризису. Он отметил, что эти атаки наносят большой вред усилиям по урегулированию сирийского кризиса, а также представляют собой серьезную угрозу с точки зрения национальной безопасности нашей страны", - говорится в сообщении.
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После переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.
Спустя три дня, 5 августа, армия возобновила операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований, которые, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по поселениям в этом районе.
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Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операцию против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.
В четверг сирийский источник сообщил РИА Новости, что правительственная армия САР заняла город Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб, сейчас в городе проводится зачистка и разминирование.
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