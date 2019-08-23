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РИА Новости
Война в Сирии

Путин и Эрдоган обсудили по телефону взаимодействие в Идлибе

14:08 23.08.2019 (обновлено: 14:14 23.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с главой Турции Тайипом Эрдоганом вопросы сирийского урегулирования, включая проводимую работу по формированию и запуску конституционного комитета, сообщила пресс-служба Кремля.
Как отмечается, разговор состоялся по инициативе турецкой стороны
"С учетом предстоящего в сентябре пятого саммита государств-гарантов астанинского процесса рассматривались и другие аспекты сирийского урегулирования, включая проводимую Россией, Турцией и Ираном совместно с ООН работу по формированию и запуску конституционного комитета", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе беседы затрагивались вопросы ближневосточной повестки дня и дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Условлено о продолжении личных контактов, добавили в пресс-службе Кремля.
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