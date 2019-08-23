РПЦ: меценат Абрамов бескорыстно помогал реализации многих проектов

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион выразил соболезнования в связи с гибелью основателя Музея русской иконы Михаила Абрамова, отметив, что он бескорыстно помогал осуществлению многочисленных проектов Русской православной церкви.

Ранее в среду бывший сотрудник Музея русской иконы Сергей Брюн сообщил РИА Новости, что основатель музея, предприниматель и меценат Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции.

"В России и за ее пределами Михаил Юрьевич был известен как создатель первого частного музея Русской иконы в Москве. Помимо этого он бескорыстно помогал осуществлению многочисленных проектов Русской православной церкви", - говорится в послании митрополита Илариона в адрес супруги погибшего, его родным и близким, которое публикует в пятницу сайт ОВЦС.

Представитель Русской церкви отметил, что лично знал Абрамова и сохранит воспоминания о нем "как о носителе христианского духа, добродетельном и мирном труженике".