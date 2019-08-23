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РИА Новости
Религия и мировоззрение

РПЦ: меценат Абрамов бескорыстно помогал реализации многих проектов

14:08 23.08.2019
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© Фото : Музей русской иконыОснователь Музея русской иконы Михаил Абрамов
Основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов
© Фото : Музей русской иконы
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион выразил соболезнования в связи с гибелью основателя Музея русской иконы Михаила Абрамова, отметив, что он бескорыстно помогал осуществлению многочисленных проектов Русской православной церкви.
Ранее в среду бывший сотрудник Музея русской иконы Сергей Брюн сообщил РИА Новости, что основатель музея, предприниматель и меценат Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции.
Основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов
21 августа, 12:25Религия и мировоззрение
Друг погибшего в Греции главы Музея русской иконы рассказал о его работе
"В России и за ее пределами Михаил Юрьевич был известен как создатель первого частного музея Русской иконы в Москве. Помимо этого он бескорыстно помогал осуществлению многочисленных проектов Русской православной церкви", - говорится в послании митрополита Илариона в адрес супруги погибшего, его родным и близким, которое публикует в пятницу сайт ОВЦС.
Представитель Русской церкви отметил, что лично знал Абрамова и сохранит воспоминания о нем "как о носителе христианского духа, добродетельном и мирном труженике".
"Уход из жизни родного человека – всегда трагедия, связанная с глубокими душевными переживаниями. Но то, что мы называем смертью, является не прекращением человеческого бытия, а лишь переходом души к вечности. Возношу молитвы ко Господу нашему Иисусу Христу", - написал, в частности, митрополит.
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Религия и мировоззрениеОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаРусская православная церковьрелигия
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