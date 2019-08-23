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РИА Новости
Фестиваль "Спасская башня"

Оркестры антигитлеровской коалиции пригласят на Красную площадь

14:06 23.08.2019 (обновлено: 15:09 23.08.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОбразцово-показательный оркестр и рота почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
Образцово-показательный оркестр и рота почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Образцово-показательный оркестр и рота почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Военные оркестры стран антигитлеровской коалиции пригласят на военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" в 2020 году, в год 75-летия Победы, сообщил в интервью РИА Новости один из организаторов и вдохновителей фестиваля, комендант Кремля, генерал-лейтенант ФСО Сергей Хлебников.
"В следующем году мы хотим пригласить военные коллективы стран антигитлеровской коалиции к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Хлебников.
В этом году фестиваль пройдет с 23 августа по 1 сентября, в нем примут участие военные музыканты из 12 стран, в том числе Северной и Южной Кореи, Египта и Японии.
Читайте полный текст интервью Сергея Хлебникова >>
Оркестр и рота почетного караула Народно-освободительной армии Китая на торжественном открытии международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади
Вчера, 13:56Фестиваль "Спасская башня"
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Фестиваль "Спасская башня"ФСОСергей ХлебниковСпасская башняМосква
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