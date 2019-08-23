Оркестры антигитлеровской коалиции пригласят на Красную площадь

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов . Военные оркестры стран антигитлеровской коалиции пригласят на военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" в 2020 году, в год 75-летия Победы, сообщил в интервью РИА Новости один из организаторов и вдохновителей фестиваля, комендант Кремля, генерал-лейтенант ФСО Сергей Хлебников.

"В следующем году мы хотим пригласить военные коллективы стран антигитлеровской коалиции к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Хлебников.

В этом году фестиваль пройдет с 23 августа по 1 сентября, в нем примут участие военные музыканты из 12 стран, в том числе Северной и Южной Кореи, Египта и Японии.