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РИА Новости
Фестиваль "Спасская башня"

Комендант Кремля рассказал, где участники "Спасской башни" хранят оружие

13:56 23.08.2019 (обновлено: 15:10 23.08.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОркестр и рота почетного караула Народно-освободительной армии Китая на торжественном открытии международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади
Оркестр и рота почетного караула Народно-освободительной армии Китая на торжественном открытии международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Оркестр и рота почетного караула Народно-освободительной армии Китая на торжественном открытии международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Оружие участников военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" хранится в комендатуре Кремля, сообщил в интервью РИА Новости один из организаторов и вдохновителей фестиваля, комендант Кремля, генерал-лейтенант ФСО Сергей Хлебников.
Фестиваль начинается 23 августа и закончится 1 сентября.
Оркестр роты специального караула Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля Федеральной Службы охраны РФ
Вчера, 01:11Фестиваль "Спасская башня"
Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"
"Первая контрольная проверка оружия проходит в Чкаловском. А дальше оно перевозится на территорию Московского Кремля и хранится в служебном помещении, в комендатуре, под охраной и сигнализацией. Оно пломбируется, опечатывается в ящиках и выдается только тем, за кем оно закреплено, в день выступления или на репетиции", - сказал Хлебников.
По его словам, холостыми патронами, как правило, тоже снабжает комендатура Кремля.
"Даже специально закупали порох для мушкетов швейцарских гренадеров, которые принимали участие в фестивале в 2014 и 2018 годах", - отметил собеседник агентства.
Читайте полный текст интервью Сергея Хлебникова >>
Танец с саблями, мистерия и войска фараона: репетиция "Спасской башни"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" проходит с 23 августа по 1 сентября.

Рота специального караула Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны РФ на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
1 из 19

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" проходит с 23 августа по 1 сентября.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В смотре принимают участие военные оркестры России, Италии, Турции, Норвегии, КНДР, Азербайджана, Японии, Белоруссии, Казахстана, Южной Кореи, Египта и Китая.

Военный оркестр штаба Сибирского округа войск Национальной гвардии РФ на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
2 из 19

В смотре принимают участие военные оркестры России, Италии, Турции, Норвегии, КНДР, Азербайджана, Японии, Белоруссии, Казахстана, Южной Кореи, Египта и Китая.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В этом году на "Спасской башне" дебютируют шесть ансамблей: из Италии, Азербайджана, КНДР и Южной Кореи, Японии и Норвегии.

Военный оркестр штаба Сибирского округа войск Национальной гвардии РФ на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
3 из 19

В этом году на "Спасской башне" дебютируют шесть ансамблей: из Италии, Азербайджана, КНДР и Южной Кореи, Японии и Норвегии.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В выступлении оркестра Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева сочетались марши и народная музыка.

Военный оркестр штаба Сибирского округа войск Национальной гвардии РФ на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
4 из 19

В выступлении оркестра Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева сочетались марши и народная музыка.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Во время исполнения песни Муслима Магомаева "Азербайджан" танцоры в национальных костюмах собрались в живую пирамиду.

Участники выступления оркестра Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
5 из 19

Во время исполнения песни Муслима Магомаева "Азербайджан" танцоры в национальных костюмах собрались в живую пирамиду.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Одним из ярких эпизодов репетиции стал номер Египта: музыканты вышли в образе войск фараона.

Военный симфонический оркестр Египта на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
6 из 19

Одним из ярких эпизодов репетиции стал номер Египта: музыканты вышли в образе войск фараона.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Певица Тамара Гвердцители выступает на репетиции парада участников фестиваля "Спасская башня" на Красной площади.

Певица Тамара Гвердцители выступает на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
7 из 19

Певица Тамара Гвердцители выступает на репетиции парада участников фестиваля "Спасская башня" на Красной площади.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Марширующий оркестр "Стрёмсгодсет" из Норвегии.

Марширующий оркестр Стрёмсгодсет (Норвегия) на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
8 из 19

Марширующий оркестр "Стрёмсгодсет" из Норвегии.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Выступление образцово-показательного оркестра и роты почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан.

Участницы выступления образцово-показательного оркестра и роты почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
9 из 19

Выступление образцово-показательного оркестра и роты почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Образцово-показательный оркестр и рота почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан.

Образцово-показательный оркестр и рота почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве.
10 из 19

Образцово-показательный оркестр и рота почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Бессменный участник фестиваля — кельтский оркестр волынок и барабанов — на сей раз выступает с ансамблем ирландских и шотландских танцев.

Международная команда кельтских танцев на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
11 из 19

Бессменный участник фестиваля — кельтский оркестр волынок и барабанов — на сей раз выступает с ансамблем ирландских и шотландских танцев.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова на репетиции парада участников фестиваля "Спасская башня".

Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
12 из 19

Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова на репетиции парада участников фестиваля "Спасская башня".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Выступления суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова на репетиции фестиваля "Спасская башня".

Участники выступления суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
13 из 19

Выступления суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова на репетиции фестиваля "Спасская башня".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Военный оркестр КНДР запомнился экспрессивным женским танцем с саблями.

Военный оркестр Народной армии Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
14 из 19

Военный оркестр КНДР запомнился экспрессивным женским танцем с саблями.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Южную Корею на Красной площади представил ансамбль "Хан-Нури", показавший традиционную мистерию с трубами и гонгами.

Южнокорейский ансамбль Хан-нури (Единый мир) на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
15 из 19

Южную Корею на Красной площади представил ансамбль "Хан-Нури", показавший традиционную мистерию с трубами и гонгами.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

На шлемах южнокорейских танцоров были закреплены огромные белые ленты, которые превращались в кольца.

Южнокорейский ансамбль Хан-нури (Единый мир) на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
16 из 19

На шлемах южнокорейских танцоров были закреплены огромные белые ленты, которые превращались в кольца.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Центральный оркестр сухопутных сил самообороны Японии начал номер с традиционных барабанов, а затем на брусчатку, украшенную японскими светильниками, вышла солистка в кимоно и спела романс "Дорогой длинною".

Центральный оркестр Сухопутных сил самообороны Японии на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
17 из 19

Центральный оркестр сухопутных сил самообороны Японии начал номер с традиционных барабанов, а затем на брусчатку, украшенную японскими светильниками, вышла солистка в кимоно и спела романс "Дорогой длинною".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Кульминацией репетиции стало выступление сводного оркестра всех ансамблей — участников фестиваля.

Военный Образцовый оркестр Почетного караула (Россия) на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
18 из 19

Кульминацией репетиции стало выступление сводного оркестра всех ансамблей — участников фестиваля.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

После финального выступления небо над центром Москвы раскрасили фейерверки.

Салют на репетиции парада участников Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
19 из 19

После финального выступления небо над центром Москвы раскрасили фейерверки.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
1 из 19

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" проходит с 23 августа по 1 сентября.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
2 из 19

В смотре принимают участие военные оркестры России, Италии, Турции, Норвегии, КНДР, Азербайджана, Японии, Белоруссии, Казахстана, Южной Кореи, Египта и Китая.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
3 из 19

В этом году на "Спасской башне" дебютируют шесть ансамблей: из Италии, Азербайджана, КНДР и Южной Кореи, Японии и Норвегии.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
4 из 19

В выступлении оркестра Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева сочетались марши и народная музыка.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
5 из 19

Во время исполнения песни Муслима Магомаева "Азербайджан" танцоры в национальных костюмах собрались в живую пирамиду.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
6 из 19

Одним из ярких эпизодов репетиции стал номер Египта: музыканты вышли в образе войск фараона.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
7 из 19

Певица Тамара Гвердцители выступает на репетиции парада участников фестиваля "Спасская башня" на Красной площади.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
8 из 19

Марширующий оркестр "Стрёмсгодсет" из Норвегии.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
9 из 19

Выступление образцово-показательного оркестра и роты почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
10 из 19

Образцово-показательный оркестр и рота почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
11 из 19

Бессменный участник фестиваля — кельтский оркестр волынок и барабанов — на сей раз выступает с ансамблем ирландских и шотландских танцев.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
12 из 19

Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова на репетиции парада участников фестиваля "Спасская башня".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
13 из 19

Выступления суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова на репетиции фестиваля "Спасская башня".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
14 из 19

Военный оркестр КНДР запомнился экспрессивным женским танцем с саблями.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
15 из 19

Южную Корею на Красной площади представил ансамбль "Хан-Нури", показавший традиционную мистерию с трубами и гонгами.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
16 из 19

На шлемах южнокорейских танцоров были закреплены огромные белые ленты, которые превращались в кольца.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
17 из 19

Центральный оркестр сухопутных сил самообороны Японии начал номер с традиционных барабанов, а затем на брусчатку, украшенную японскими светильниками, вышла солистка в кимоно и спела романс "Дорогой длинною".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
18 из 19

Кульминацией репетиции стало выступление сводного оркестра всех ансамблей — участников фестиваля.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
19 из 19

После финального выступления небо над центром Москвы раскрасили фейерверки.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
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Фестиваль "Спасская башня"Московский КремльСергей ХлебниковМоскваБезопасность
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