Комендант Кремля рассказал, где участники "Спасской башни" хранят оружие

"Первая контрольная проверка оружия проходит в Чкаловском. А дальше оно перевозится на территорию Московского Кремля и хранится в служебном помещении, в комендатуре, под охраной и сигнализацией. Оно пломбируется, опечатывается в ящиках и выдается только тем, за кем оно закреплено, в день выступления или на репетиции", - сказал Хлебников.