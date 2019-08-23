Тарантино рассказал об удаленной роли Тима Рота в "Однажды в… Голливуде"

Режиссер Квентин Тарантино во время фотоколла на крыше отеля The Ritz Carlton Moscow в Москве

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Режиссер Квентин Тарантино объяснил, почему сцены с актером Тимом Ротом так и не появились в фильме "Однажды в… Голливуде", Режиссер Квентин Тарантино объяснил, почему сцены с актером Тимом Ротом так и не появились в фильме "Однажды в… Голливуде", сообщает The Independent.

© AP Photo / Joel Ryan/ Chris Pizzello Тим Рот и Джей Сербинг © AP Photo / Joel Ryan/ Chris Pizzello Тим Рот и Джей Сербинг

"Он не подошел в итоге. Но стал частью нашей команды. Я ценю, что мы поработали вместе, и то, с каким трепетом и заботой он относился к проекту", - прокомментировал Тарантино.

Режиссер добавил, что Рот пробовал сыграть знаменитого парикмахера Джея Сербинга - бывшего парня актрисы Шерон Тейт (Марго Робби). Но в итоге его заменил Эмиль Хирш.

Актер Джеймс Марсден тоже был задействован в девятом фильме Тарантино. Он играл молодого Берта Рейнольдса - одного из самых успешных актеров Голливуда конца 70-х. Однако в готовую версию сцены с Марсденом не включили.