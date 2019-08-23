Тарантино рассказал об удаленной роли Тима Рота в "Однажды в… Голливуде"

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Режиссер Квентин Тарантино объяснил, почему сцены с актером Тимом Ротом так и не появились в фильме "Однажды в… Голливуде", сообщает The Independent.
© AP Photo / Joel Ryan/ Chris PizzelloТим Рот и Джей Сербинг
© AP Photo / Joel Ryan/ Chris Pizzello
Тим Рот и Джей Сербинг
"Он не подошел в итоге. Но стал частью нашей команды. Я ценю, что мы поработали вместе, и то, с каким трепетом и заботой он относился к проекту", - прокомментировал Тарантино.
Режиссер добавил, что Рот пробовал сыграть знаменитого парикмахера Джея Сербинга - бывшего парня актрисы Шерон Тейт (Марго Робби). Но в итоге его заменил Эмиль Хирш.
Актер Джеймс Марсден тоже был задействован в девятом фильме Тарантино. Он играл молодого Берта Рейнольдса - одного из самых успешных актеров Голливуда конца 70-х. Однако в готовую версию сцены с Марсденом не включили.
Та же участь постигла и Дэнни Стронга, который должен был исполнить роль джазового певца Дина Мартина.