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РИА Новости
Культура

Тарантино рассказал об удаленной роли Тима Рота в "Однажды в… Голливуде"

15:03 23.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРежиссер Квентин Тарантино во время фотоколла на крыше отеля The Ritz Carlton Moscow в Москве
Режиссер Квентин Тарантино во время фотоколла на крыше отеля The Ritz Carlton Moscow в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Режиссер Квентин Тарантино объяснил, почему сцены с актером Тимом Ротом так и не появились в фильме "Однажды в… Голливуде", сообщает The Independent.
© AP Photo / Joel Ryan/ Chris PizzelloТим Рот и Джей Сербинг
Тим Рот и Джей Сербинг
© AP Photo / Joel Ryan/ Chris Pizzello
Тим Рот и Джей Сербинг
"Он не подошел в итоге. Но стал частью нашей команды. Я ценю, что мы поработали вместе, и то, с каким трепетом и заботой он относился к проекту", - прокомментировал Тарантино.
Режиссер добавил, что Рот пробовал сыграть знаменитого парикмахера Джея Сербинга - бывшего парня актрисы Шерон Тейт (Марго Робби). Но в итоге его заменил Эмиль Хирш.
Актер Джеймс Марсден тоже был задействован в девятом фильме Тарантино. Он играл молодого Берта Рейнольдса - одного из самых успешных актеров Голливуда конца 70-х. Однако в готовую версию сцены с Марсденом не включили.
Та же участь постигла и Дэнни Стронга, который должен был исполнить роль джазового певца Дина Мартина.
Режиссер Квентин Тарантино во время фотоколла на крыше отеля The Ritz Carlton Moscow в Москве
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