Кириенко заявил, что фестиваль "Таврида-АРТ" поддержит все виды искусства

ОлимпийскиЙ чемпион по лыжным гонкам Александр Легков с участниками фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" в бухте Капсель в Судаке

СУДАК, 23 авг - РИА Новости. Фестиваль "Таврида-АРТ" должен быть направлен на поддержку всех видов искусства, считает первый замглавы администрации президента РФ, председатель оргкомитета фестиваля Сергей Кириенко.

"Мне кажется, очень важно сохранить кросс-культурность... Мне бы не хотелось, чтобы снова стала "моно-Таврида", - сказал Кириенко журналистам в пятницу, добавив, что выделение какого-то одного вида искусства будет сильно обеднять фестиваль.

Он уточнил, что фестиваль планируют сделать открытым для посещения для всех жителей и гостей Крыма, а также для съемок кино и телепередач. Кириенко добавил, что Минкультуры в данный момент обсуждает с правительством Крыма возможность введения льготы и возврата части средств компаниям, которые будут проводить съемки на полуострове.