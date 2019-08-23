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РИА Новости
Культура

Кириенко заявил, что фестиваль "Таврида-АРТ" поддержит все виды искусства

13:39 23.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанкОлимпийскиЙ чемпион по лыжным гонкам Александр Легков с участниками фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" в бухте Капсель в Судаке
ОлимпийскиЙ чемпион по лыжным гонкам Александр Легков с участниками фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
© РИА Новости / Михаил Патлис
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СУДАК, 23 авг - РИА Новости. Фестиваль "Таврида-АРТ" должен быть направлен на поддержку всех видов искусства, считает первый замглавы администрации президента РФ, председатель оргкомитета фестиваля Сергей Кириенко.
"Мне кажется, очень важно сохранить кросс-культурность... Мне бы не хотелось, чтобы снова стала "моно-Таврида", - сказал Кириенко журналистам в пятницу, добавив, что выделение какого-то одного вида искусства будет сильно обеднять фестиваль.
Он уточнил, что фестиваль планируют сделать открытым для посещения для всех жителей и гостей Крыма, а также для съемок кино и телепередач. Кириенко добавил, что Минкультуры в данный момент обсуждает с правительством Крыма возможность введения льготы и возврата части средств компаниям, которые будут проводить съемки на полуострове.
Первый в России фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт" проходит 20-26 августа в Крыму. Фестиваль является частью арт-кластера "Таврида", в который также входят форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида". Как рассказал Кириенко, на фестиваль уже подано более 50 тысяч заявок, также ожидается участие более 30 тысяч зрителей.
Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
22 августа, 18:46Культура
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