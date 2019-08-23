Зеленский просил поддержки у Белоруссии, заявил Лукашенко

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский просил поддержки у Минска, Президент Украины Владимир Зеленский просил поддержки у Минска, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Сергеем Румасом.

"У нас вроде бы и с Украиной сейчас неплохие отношения. Мы разговаривали с президентом. Они просили какой-то поддержки. Как мы: оказываем — не оказываем?" — сказал Лукашенко.

О какой именно помощи идет речь, он не уточнил.