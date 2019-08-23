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РИА Новости

Зеленский просил поддержки у Белоруссии, заявил Лукашенко

13:22 23.08.2019 (обновлено: 22:09 23.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский просил поддержки у Минска, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Сергеем Румасом.
"У нас вроде бы и с Украиной сейчас неплохие отношения. Мы разговаривали с президентом. Они просили какой-то поддержки. Как мы: оказываем — не оказываем?" — сказал Лукашенко.
О какой именно помощи идет речь, он не уточнил.
В июле главы обоих государств пообщались по телефону, обсудив вопросы политического и экономического взаимодействия и торговли. Лукашенко поздравил Зеленского с победой его партии на выборах в Верховную раду, пожелал успехов и пригласил посетить Белоруссию "в любое время и в любом формате". Украинский лидер принял приглашение.
Президент Украины Владимир Зеленский
31 июля, 12:42РИА Новости
Зеленский принял приглашение Лукашенко посетить Белоруссию
201891025138
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Сергей РумасВладимир ЗеленскийАлександр ЛукашенкоБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Поддержка может быть только одна со стороны Лукашенко. Пригласить за государственный счёт на гастроли Квартал 95. Больше Лукашенко ничем помочь не может.
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Стас Титов
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"На безрыбье( как говорится) и Беларусь- Европа".
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