Зеленский просил поддержки у Белоруссии, заявил Лукашенко

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский просил поддержки у Минска, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Сергеем Румасом.
"У нас вроде бы и с Украиной сейчас неплохие отношения. Мы разговаривали с президентом. Они просили какой-то поддержки. Как мы: оказываем — не оказываем?" — сказал Лукашенко.
О какой именно помощи идет речь, он не уточнил.
В июле главы обоих государств пообщались по телефону, обсудив вопросы политического и экономического взаимодействия и торговли. Лукашенко поздравил Зеленского с победой его партии на выборах в Верховную раду, пожелал успехов и пригласил посетить Белоруссию "в любое время и в любом формате". Украинский лидер принял приглашение.